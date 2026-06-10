Su papá es argentino y ella creó tres cafés que sirven mate en Kansas: cuánto sale y su sueño para el Mundial

En el corazón de Kansas City , donde el fútbol americano y el barbecue son religión , hay un rincón que huele a Argentina . Se llama Café Corazón , tiene tres locales en la ciudad y, desde 2019, sirve mate a estadounidenses que nunca habían escuchado hablar de la yerba.

Detrás del proyecto está Miel Castagna, de 55 años, hija de un porteño que llegó a los Estados Unidos en 1963 con el espíritu hippie de la época, artista él, aventurero. Ella nació en Nuevo México —en una comunidad hippie, como cuenta con orgullo y algo de humor—, creció bebiendo mate y un día decidió que Kansas City merecía conocer esa infusión . Entrevistada por TN, Miel explicó que el proyecto nació de algo muy íntimo: “Mi padre era de Buenos Aires y vino acá en 1963. Queríamos compartir eso con Kansas City. Es una manera de tener presente a mi papá, de honrarlo”.

Lo que empezó como un homenaje familiar se convirtió en algo más grande. Hoy, el mate se puede pedir por siete dólares y medio, precio que incluye un litro de agua, jugo o leche, y la yerba —todo para tomar en el lugar, a la manera del ritual argentino. Para los más curiosos, el local ofrece un flight —una degustación de tres mates con yerbas distintas— por trece dólares. Todo importado de Argentina, con packaging propio de la marca. “Al principio era difícil porque no había mucha yerba en Estados Unidos”, recuerda Miel. “Pero ahora hay gente que las importa y desde ahí podemos tener más variedades”.

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Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Café Corazón también tiene su propia apuesta futbolera: entre las cinco variedades de yerba disponibles, hay una especial que se llama Dale Campeón . Y para el 15 de junio preparan un gran festejo. “Vamos a tener un banderazo el 15 de junio con una exposición de arte de Natalia Testa , de Buenos Aires, con pinturas de futbolistas argentinas”, anticipó Miel.

La pregunta inevitable es cómo reacciona un americano cuando toma mate por primera vez. “Hay gente que siente que el mate es amargo al principio”, admite, y enseguida encuentra la explicación: “Mucha gente acá bebe café negro, sin azúcar, sin nada. Esa gente ya no le encuentra lo amargo. Pero también hay mucha gente que quiere probarlo para ver los beneficios de la salud”. Miles de personas pasan por sus locales cada año, atraídas tanto por la curiosidad como por las propiedades que convirtieron al mate en tendencia en círculos de bienestar norteamericanos.

Las ventas de paquetes de yerba rondan los 2000 al año, aunque el volumen de mates servidos es mucho mayor. Al menú se suman empanadas caseras —de carne, manzana y pollo, a cinco dólares— y alfajores de maicena y coco a tres, todo elaborado artesanalmente.

Para Miel, la misión excede a la infusión. “No solo vendemos mate. También queremos traer la cultura argentina a Kansas : el fútbol, la comida típica y el mate”, resume. Y con el orgullo de quien construyó algo de cero, cierra: “Hace siete años que estamos aquí en Kansas City haciendo fanáticos del mate”.

Fuente: TN