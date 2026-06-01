Patricia Bullrich se vuelve a diferenciar del Gobierno: dijo que no apoyará el retiro del pliego de una candidata a jueza por su vínculo familiar con un periodista

La senadora Patricia Bullrich indicó que no apoyará el retiro del pliego de una candidata a jueza por su vínculo familiar con un periodista, una decisión impulsada desde Casa Rosada luego de haberla propuesto. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, indicó.

“Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos”, dijo la ex ministra, en tanto añadió que “expresar” sus “principios" también "forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio".

En su extenso mensaje publicado en X, la senadora buscó bajarle el tono a su decisión, que la enfrenta nuevamente al sector de Karina Milei. "Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden", aclaró.

En ese marco, siempre en tono conciliador, resaltó que se comunicó con el Presidente para informarle su decisión de no apoyar el retiro del pliego . "En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo : lo fortalece", consideró.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, formalizó días atrás un pedido del Presidente y le bajó el pulgar al pliego de la abogada María Verónica Michelli , como candidata a jueza federal. Pese a que había pasado con éxito la audiencia pública en el Senado, la Casa Rosada le retiró el apoyo tras conocerse que es cuñada del

Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal. Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar…

La sesión para tratarlos pliegos y el retiro de la nómina de Michelli está prevista para el próximo jueves 4 de junio , donde también está pautado tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada y el acuerdo con los fondos buitre.

La senadora sostuvo en su mensaje que "el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio".

Una vez más, buscó ratificar su lineamiento con la Casa Rosada al afirmar que sigue " empujando este carro con la misma fuerza del primer día para que la Argentina sea grande otra vez y definitivamente deje atrás el fracaso".

"Mi compromiso con este proyecto es total", enfatizó, pero agregó: "Y también lo es mi compromiso con los principios que sostuve toda mi vida".

Michelli, junto a Carlos Fabián Cuesta, había sido postulada para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de La Plata. La candidata formaba parte de una lista de unos 80 pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , que el Senado trató recientemente en distintas audiencias públicas.

La diferencia planteada por Bullrich respecto al pliego de Michelli se suma a la seguidilla de desencuentros que ha tenido la senadora con la Casa Rosada y, más precisamente, con el sector de Karina Milei. En uno de los episodios más resonados, l a ex ministra salió abiertamente a reclamar a Manuel Adorni que presente cuanto antes su Declaración Jurada y, según trascendió, expuso su malestar por la demora en una reunión de Gabinete donde el Presidente defendió de manera enérgica a su jefe de Gabinete.

Fuente: Clarín