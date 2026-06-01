Corrupción: descubren un entramado de coimas en el caso ARSAT que involucraría a la llamada “banda de los mendocinos”

"Le dije a Milei que no privatice ARSAT que es de las pocas empresas del Estado que da ganancias", recuerda un ex funcionario con buenos vínculos con LLA al referirse a la empresa donde aún hoy reviste Facundo Leal, el abogado mendocino detenido la semana pasada y al que la Justicia le encontró más de 2,5 millones de dólares y una gran cantidad de drogas en sus domicilios. El allanamiento fue en el marco de una causa que se inició por un robo de artefactos en el organismo pero que ahora podría develar un supuesto esquema de coimas en el que estaría involucrada la denominada "banda de los mendocinos".

Leal fue titular del ARSAT durante las presidencias de Alberto Fernández y Javier Milei pero en 2025 asumió como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) -tenía el expertise por haber trabajado la ANAC junto a otro mendocino, el ex gobernador peronista Rodolfo Gabriell i- por pedido de su "jefe político", el entonces secretario de Transporte, Luis Pierrini . Ambos renunciaron en enero pasado cuando Economía reestructuró el área. Pero el hoy detenido regresó a la operadora estatal de telecomunicaciones donde tiene "una planta permanente" con la que el año pasado había pedido un "pase un comisión" al organismo del área de Transportes.

La investigación que puso en el centro de las pesquisas el accionar de Leal, develada por el diario La Nación, se inició a raíz de una denuncia de abogados de la secretaría de Innovación en 2024 por el robo de un depósito de San Fernando y tras varios allanamientos y el cotejo de los celulares de los empleados, se dispuso el allanamiento a la vivienda del ex directivo. En ese procedimiento, concretado el miércoles pasado en su departamento de Palermo, se incautaron 650.000 dólares cash, monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas y cocaína. En otra propiedad de Mendoza, en tanto, la Justicia halló más de 1,8 millones de dólares.

La causa judicial se instruye entre el juzgado federal de San Isidro de Lino Mirabelli y la fiscalía de Fernando Domíngue z. Ante el avance de la investigación, se descubrieron indicios de posible corrupción en los contratos de la empresa lo que disparó una docena de allanamientos en distintas ciudades, entre las que se encontraban los domicilios de Leal.

En el Gobierno intentaron minimizar el costo político de la causa aduciendo que Leal había sido recomendado por Pierrini para el ORSNA y que se trata, como el caso de la hija del empresario Miguel Angel Calvette -a la que la Justicia le halló 700 mil dólares en su departamento en el marco del caso ANDIS-, de integrantes de "la casta" que lograron sobrevivir a la motosierra libertaria. Es que Leal, al parecer, también tendría vinculación con el empresario Leonardo Scatturice , de extensos vínculos con la administración libertaria pero en particular, con el asesor Santiago Caputo.

Pero los vínculos del imputado serían aún más extensos. Leal y Pierrini renunciaron luego que trascendiera que ambos habrían viajado a España en un avión atribuido al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.

Ahora la investigación de la justicia tendría en su poder documentación que señala a otro ex funcionario mendocino, Gerardo Boschin . Había sido nombrado como presidente de la empresa estatal Trenes Argentinos el 30 de mayo de 2025, y permaneció en ese cargo hasta enero de 2026, cuando los "mendocinos" dejaron el área de Transporte.

La pesquisa, además de indagar en el robo que inició el expediente y en el hallazgo de la droga, intenta desentrañar si existió un posible direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas que involucraría a varios ex funcionarios y a la empresa Argentina Logistic Services (ALS), según reveló Infobae.

En el allanamiento en el departamento de Palermo de Leal, los investigadores hallaron varias sustancias ilegales como 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA, cocaína, más de 650.000 dólares en efectivo, 2.000.000 de pesos, además de distintos valores de pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos. Los agentes también incautaron de una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis. En el Gobierno afirmaron que el hoy agente de ARSAT está detenido "por el hallazgo" de las drogas y no descartaron que tenga algún tipo de vinculación con la "organización" de fiestas electrónicas.

Fuente: Clarín