Asumió la reemplazante de Gil Lavedra en el colegio de abogados e hizo reclamos al Gobierno

Frente al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, la flamante presidenta del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandra García, reclamó este lunes una mayor participación de abogados en las ternas de candidatos a jueces impulsadas por el Gobierno y pidió cambios en el proyecto de ley de regulación del lobby.

“La cobertura de vacantes no puede quedar condicionada por las disputas políticas coyunturales. Constituye una obligación vinculada al derecho de la ciudadanía a una Justicia eficaz y al funcionamiento regular del sistema judicial”, advirtió García sobre el retraso acumulado por los últimos gobiernos para cubrir unas 300 vacantes en la Justicia federal y nacional.

Luego reclamó que, en los concursos para jueces del Consejo de la Magistratura, se valore tanto la carrera judicial como la trayectoria de los abogados que ejercen la profesión. Dijo que era “insuficiente” la cantidad de abogados incluidos en las ternas de candidatos, lo que despertó el aplauso de los presentes.

“El ejercicio del derecho no puede ser confundido con actividades de lobby ”, afirmó García al referirse al proyecto oficial sobre regulación del lobby del gobierno de Javier Milei. Y anunció que promoverá que “el proyecto delimite con claridad la actividad de lobby y excluya expresamente de su alcance el ejercicio profesional de la abogacía”. La frase volvió a generar una ovación en el auditorio.

“La Justicia atraviesa una profunda crisis de credibilidad pública. La reconstrucción de la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial exige mucho más que declaraciones”, sostuvo ante funcionarios, jueces y dirigentes del ámbito judicial que participaron del acto realizado en la sede del colegio, sobre la avenida Corrientes al 1400.

García reemplazó este lunes a Ricardo Gil Lavedra al frente de la entidad que nuclea a los abogados porteños. Se trata de un hecho histórico: a casi cuarenta años de su creación, el colegio será conducido por primera vez por una mujer.

El ex juez del juicio a las Juntas militares cumplió dos mandatos al frente de la institución y dejó armada la lista que ganó las últimas elecciones internas. Durante el acto, muchos de los invitados se acercaron a saludarlo. Sonriente, Gil Lavedra repetía que ya acumula varios “ex”: ex juez, ex diputado, ex ministro y ahora ex presidente del colegio, entre otros cargos.

Tras una extensa jornada desarrollada en el auditorio del primer piso de la sede central de Avenida Corrientes 1441, más de 900 profesionales , junto a familiares y amigos, fueron testigos del recambio de autoridades, en un acto que desbordó la capacidad de la sala.

Pasadas las 19.30, con el auditorio colmado, llegó el turno del discurso de la flamante presidenta. Ubicada detrás del atril en el centro del escenario, recibió un largo y ruidoso aplauso antes de iniciar su mensaje inaugural.

En la primera fila, y con un abanico político diverso, escuchaban atentos el presidente saliente Gil Lavedra; el ministro de Justicia, Mahiques; y el titular de la Auditoría General de la Nación y dirigente peronista, Juan Manuel Olmos. Junto a ellos estaban los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, al frente de una numerosa delegación de magistrados nacionales. También participaron los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura, Jimena de la Torre y Alberto Maques. También participó el abogado Raúl Aguirre Saravia, mientras el secretario general del colegio, Martín Casares ultimaba los detalles del acto.

García, que encabezó el amplio triunfo electoral de abril —obtuvo casi el 50 por ciento de los votos y duplicó a su principal rival—, había sido prosecretaria general durante el primer mandato de Gil Lavedra y coordinadora Legal y Técnica en sus dos gestiones.

“El hecho de que hoy una mujer asuma por primera vez la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal no puede entenderse como un logro individual. Es el resultado de un camino construido por muchas abogadas que participaron, trabajaron y sostuvieron espacios dentro del Colegio”, afirmó al comienzo de su exposición.

Recordó las primeras mujeres que participaron de las comisión del colegio como Florentina Gómez Miranda y tantas otras abogadas.

Entre los asistentes también estuvieron los integrantes del Tribunal Superior de Justicia porteño, encabezados por Inés Weinberg; autoridades del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, como Karina Leguizamón; la titular del Ministerio Público de la Defensa porteño, Marcela Millán; el titular interino del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Javier López Zavaleta; y la defensora del Pueblo porteña, María Rosa Muiños.

En los pasillos también se hablaba de la inminente elección de consejeros graduados de la Facultad de Derecho de la UBA, prevista para la próxima semana. Allí, García volverá a competir como candidata titular de la tradicional lista Graduados y Graduadas Pluralistas , alineada con el actual decano Leandro Vergara, quien siguió el acto desde la primera fila.

La jornada había comenzado temprano con la asunción de abogados y abogadas como delegados de la Asamblea del colegio, integrada por 433 profesionales distribuidos mediante el sistema D’Hondt entre las cinco listas que participaron en las elecciones. La ceremonia estuvo cargada de emotividad y culminó con la entrega de diplomas.

Más tarde asumieron los quince integrantes titulares y sus suplentes del Tribunal de Disciplina. Finalmente, avanzada la tarde, fue el turno de los quince nuevos miembros del Consejo Directivo y sus suplentes: diez correspondientes a la lista Unidad en Defensa de la Abogacía y cinco de la primera minoría.

El colegio de abogados de la CABA, además es importante porque elige uno de los 20 representantes del Consejo de la Magistratura.

Fuente: Clarín