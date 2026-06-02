Si tenés cajas de jugo vacías, poseés un tesoro: 3 ideas modernas para aprovecharlas en casa y no tirarlas

¿Terminaste el jugo y estás por tirar la caja a la basura? ¡Pará un segundo! Esos envases de cartón resistente esconden un potencial enorme para resolver problemas cotidianos en casa, ahorrar plata y, de paso, ayudar al planeta.

Con un poco de ingenio y materiales que seguro tenés a mano, podés convertir las cajas de jugo en organizadores para el escritorio, comedero para pájaros o cajas decorativas para guardar de todo. Además de ser una movida económica, estas ideas te permiten reducir residuos y sumar un toque personal a tus espacios.

Las cajas de jugo son perfectas para guardar lápices, marcadores, clips, tijeras o cualquier cosa que siempre se pierde entre los cajones.

Podés personalizarlo según la decoración de tu casa o el cuarto de los chicos.

Si te gusta ver aves en tu patio o balcón, una caja de jugo puede convertirse en una estación de comida para pájaros en minutos.

Las cajas de jugo son resistentes y aguantan bien el uso en exteriores.

¿Tenés monedas, recuerdos o accesorios dando vueltas? Con una caja de jugo podés armar una caja con tapa para guardar todo eso que nunca sabés dónde poner.

Las cajas de jugo vacías pueden ser mucho más que basura. Con estas ideas, podés sumar organización, creatividad y hasta un poco de naturaleza a tu día a día, sin gastar de más.

Fuente: TN