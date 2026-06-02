La psicología afirma que las personas que saludan al entrar a un comercio no sólo son educadas

Entrar a un comercio y saludar parece un gesto menor, casi automático. Sin embargo, la psicología sostiene que ese simple “buenos días” o “hola” esconde mucho más que buena educación: es una muestra de inteligencia social, empatía y autoconfianza .

En la vida cotidiana, no es raro ver a personas que entran a un comercio y van directo a lo suyo, sin mirar ni saludar a nadie. Otros, en cambio, no pueden evitar lanzar un saludo apenas cruzan la puerta. ¿Por qué algunos lo hacen y otros no? ¿Qué dice la ciencia sobre este pequeño ritual social?

Según la psicología, saludar al ingresar a un local es una señal clara de habilidades sociales . No solo demuestra cortesía, sino que también indica que la persona reconoce la presencia de otros y acepta las reglas no escritas de convivencia.

La Dra. Vanessa LoBue , profesora de psicología en la Universidad Rutgers, explicó que este tipo de interacción breve con desconocidos genera bienestar y una sensación agradable en el cerebro . “Las investigaciones muestran que saludar al ingresar es más probable que resulte agradable que incómodo . Además, suele ser bien recibido y nos ayuda a sentirnos conectados”, detalló la especialista.

Un estudio clásico del investigador Nicholas Epley demostró que quienes se animaron a hablar con un desconocido durante un viaje en tren terminaron teniendo una experiencia mucho más positiva que quienes no lo hicieron. “ Subestimamos constantemente el valor de los pequeños gestos de amabilidad, tanto hacia desconocidos como hacia personas conocidas ”, concluyó LoBue.

Un simple “hola”, “buenos días” o incluso un elogio casual comunican respeto y consideración por los demás. Es una forma de reconocimiento y de entender que los otros son iguales a nosotros .

Cuando alguien saluda al entrar a un comercio, está iniciando una interacción amable, mostrando que reconoce la presencia del otro y que está dispuesto a mantener un vínculo respetuoso, aunque sea breve. Estudios en psicología social vinculan esta actitud con niveles más altos de empatía, civismo y autoestima . Además, quienes saludan suelen ser percibidos como personas más seguras, educadas y accesibles.

No saludar al ingresar a un lugar no siempre es señal de mala educación o falta de inteligencia.

Muchas veces, la persona está tan enfocada en su objetivo que simplemente pasa por alto las señales sociales. También puede ser una cuestión de personalidad: las personas reservadas o introvertidas suelen evitar este tipo de interacciones .

En algunos casos, la falta de saludo puede estar relacionada con situaciones de salud mental, como depresión, estrés o ansiedad social. Para quienes atraviesan estos cuadros, un simple saludo puede resultar incómodo o incluso angustiante.

Más allá de las normas sociales, saludar tiene un impacto emocional real . Es una herramienta de cortesía, reciprocidad y conexión entre desconocidos. Un gesto tan simple puede mejorar el día de ambas personas y contribuir a un clima más amable y respetuoso en cualquier espacio.

La próxima vez que entres a un local, pensalo: ese “hola” puede ser mucho más importante de lo que parece.

Fuente: TN