Cómo destapar los agujeros del cabezal de la ducha y tener mucha más presión de agua

La baja presión de agua en la ducha suele ser uno de los problemas más molestos del hogar. Sin embargo, en muchos casos la causa no está en las cañerías ni en el tanque, sino en algo mucho más simple: los pequeños agujeros del cabezal pueden acumular sarro , minerales y suciedad con el paso del tiempo.

Cuando esto ocurre, el agua encuentra más resistencia para salir y el flujo disminuye de forma notable. Por suerte, existe un método sencillo y económico para solucionar el problema sin necesidad de llamar a un plomero.

El agua corriente contiene minerales como calcio y magnesio que, con el uso diario, pueden depositarse dentro de los orificios de la ducha. Estas acumulaciones forman capas de sarro que reducen progresivamente el paso del agua.

La situación suele agravarse en zonas donde el agua es más dura, ya que la concentración de minerales es mayor. Además del sarro, también pueden acumularse pequeñas partículas de suciedad o restos que llegan a través de las cañerías .

Uno de los métodos más recomendados consiste en utilizar vinagre blanco, un producto que ayuda a disolver los depósitos minerales. Para hacerlo necesitás:

El vinagre ayuda a desprender los minerales adheridos a los orificios, permitiendo que el agua vuelva a fluir con normalidad.

En ocasiones, después de la limpieza pueden quedar algunos orificios parcialmente obstruidos. En esos casos, se recomienda utilizar un cepillo de dientes viejo o una aguja fina para remover cuidadosamente los restos de sarro. Es importante hacerlo con suavidad para evitar dañar el material del cabezal.

Los especialistas en mantenimiento del hogar recomiendan realizar una limpieza preventiva cada uno o dos meses. También aconsejan:

Estas medidas ayudan a prolongar la vida útil del sistema y mantener una buena presión de agua.

Fuente: TN