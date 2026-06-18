Otro revés para Adorni: la Justicia pidió la indagatoria de su hermano Francisco por enriquecimiento ilícito y declaraciones juradas falsas

El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este jueves la indagatoria del hermano de Manuel Adorni en una causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas .

El planteo contra Francisco Adorni está focalizado en el segundo presunto delito, ya que el representante del Ministerio Público Fiscal considera que ya existe el grado de sospecha suficiente sobre ese punto.

Marijuan, que había iniciado la causa contra el hermano del ministro coordinador semanas atrás, sostiene que Francisco Adorni no podía desconocer cómo se realizaban las declaraciones juradas debido a que, en su paso por el Consejo de la Magistratura bonaerense, trabajó en un área vinculada a las declaraciones jurada s.

El hermano del exportavoz quedó también en el centro de la escena después de haber corregido su declaración jurada en medio del escándalo por los vuelos privados y las propiedades no declaradas del jefe de Gabinete.

El diputado bonaerense realizó el mes pasado una corrección ante la Oficina Anticorrupción. En el nuevo documento agregó una herencia de $21 millones y sumó $ 12 millones de deudas a su cuenta patrimonial.

La corrección de Francisco Adorni figura en el listado del ente que busca transparentar la gestión pública desde el 14 de mayo, un día después de que trascendieran medidas que requirió el fiscal Guillermo Marijuan para avanzar sobre una denuncia para investigar el patrimonio del ex funcionario y actual diputado.

Fuente: Clarín