Manuel Adorni mudó a su madre a un country de Berazategui luego de que aparecieran carteles en su contra frente a su domicilio

La situación política y judicial que atraviesa Manuel Adorni desde hace más de tres meses afecta su vida familiar . En el reportaje en el que reconoció haber incrementado su patrimonio con dinero y bitcoins no declarados, adujo que decidió construir su casa de Indio Cua para poder "caminar dos cuadras" con sus hijos sin ser molestado. Ahora se supo que también decidió mudar a su madre a un country de Berazategui luego que aparecieran carteles con mensajes agresivos a metros del departamento que ocupaba la mujer, de 70 años, en el centro de La Plata.

El ministro coordinador también había argumentado su sorpresiva mudanza del departamento de avenida Asamblea, en 2025, a su actual residencia de la calle Miro al 500, en Caballito, por haber sido blanco de varios incidentes. "Había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. En un punto era insoportable», señaló Adorni en declaraciones al canal LN+ la semana pasada.

Luego que se conociera la mudanza de la madre del funcionario, Silvia Pais, al country Fincas de Iraola 2 hace unos 10 días, revelada por La Política on line, ahora se supo que Manuel y Francisco Adorni -actual diputado provincial- decidieron ayudarla en la mudanza. Previamente la habían convencido de trasladarse hasta ese exclusivo barrio de Berazategui por los mensajes agresivos que, inscriptos en pancartas, algunos punteros platenses le plantaron frente a su departamento de calle 6 casi 48, en pleno centro de la capital bonaerense.

El lugar elegido de residencia para la jubilada no parece ingenuo. La casa del country que ahora habita se encuentra ubicada a unas 15 cuadras del domicilio de su hermana, Susana País, que vive en un barrio de clase media de Gutiérrez. Tal como reveló Clarín en 2024, ambas trabajaron durante varios años en despachos de la Cámara de Diputados bonaerense. Si bien la madre del jefe de gabinete se jubiló en el año 2020, la tía del también vocero seguiría revistiendo en la Cámara baja provincial.

Los hermanos Adorni venían meditando desde hace meses la conveniencia de mudar a su madre jubilada de la propiedad ubicada en el centro platense. Pero la profundización de la crisis en torno a la figura del ministro coordinador, que lo expone a una inédita cobertura mediática y a ser blanco de mensajes agresivos y memes en redes sociales, parece haber acelerado el proceso.

En el reportaje con la señal de cable, Adorni había justificado también la decisión de construir una casa de fin de semana en Indio Cua, el country ubicado en Exaltación de la Cruz, también por cuestiones de seguridad. Recordó que "a los 4 días de haber asumido" en Casa Rosada fue víctima con su familia "de una emboscada por parte de incivilizados" cuando salía de un recital en La Plata. "Cuando empiezo a ir a Indio Cua, vi que mi vida con los nenes, ir al cine o a la plaza, se había terminado. No podía permitir que me agredan delante de mis hijos" , remarcó el ministro coordinador al tiempo que reconoció que el complejo de Exaltación de la Cruz "es un lugar donde puedo ir los fines de semana y dar una vuelta manzana sin tener miedo que algún inadaptado me pueda agredir."

Pero el 31 de mayo militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) realizaron una suerte de escrache frente a Indio Cua . Las organizaciones sociales protestaron por la baja del Programa Volver al Trabajo, por la que casi un millón de personas dejarán de percibir $78 mil por mes y solo podrán optar por vouchers de capacitación. El propio Adorni habría intervenido para tranquilizar las aguas en el chat del country y avisó de un supuesto operativo "para ordenar" el ingreso al complejo. De hecho, a las pocas horas camionetas de Gendarmería se apostaron en los accesos para reforzar la seguridad del complejo.

Redactor de Política.

Fuente: Clarín