Otro desafiante video de Patricia Bullrich en modo campaña: “Presidencia, vicepresidencia o jefatura de Gobierno”

Patricia Bullrich lo hizo de nuevo . La jefa del bloque de senadores libertarios difundió otro desafiante video en redes en medio de las críticas internas por sus últimos movimientos en la Cámara Alta, cuando se diferenció del presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, para forzar el tratamiento del pliego a jueza de María Verónica Michelli , vetada por los Milei por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

Se fijan si voy, si vengo o si fui Se dicen muchas cosas 🎶 pic.twitter.com/3hiRSf87jD

"Presidencia, vicepresidencia o jefatura de Gobierno", dice en una parte del video que muestra imágenes de Bullrich en el Senado, armando con propios y ajenos, justo después de una semana cargada de tensión por la sesión del jueves donde finalmente se aprobaron 73 pliegos judiciales, incluyendo la candidata resistida por el ultramileismo.

Se trata de una imagen hecha con inteligencia artificial por la señal de noticias TN en la que se ve a Patricia Bullrich frente al ingreso a un laberinto que tiene tres posibles salidas: la jefatura de Gobierno porteña, la vicepresidencia o la Presidencia de la Nación. Todo a raíz de que en el último mes cobró fuerza la hipótesis de Bullrich como posible candidata en 2027, en caso de que la imagen de Milei no mejore en las encuestas.

La pieza, musicalizada con el tema "Se dice de mi", la famosa canción de Tita Merello de 1943, exhibe la hiperactividad de la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio. " Se fijan si voy, si vengo o si fui... Se dicen muchas cosas 🎶 ", tuiteó ella.

Fuente: Clarín