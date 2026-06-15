Otra extorsión desde la cárcel: la engañaron con el falso secuestro de su hijo y la obligaron a pagar rescate

La supuesta desaparición de un joven desencadenó una investigación que finalizó con un allanamiento y la detención de una banda de extorsionadores, presos en la cárcel de Florencio Varela , indicaron fuentes policiales a Infobae .

De acuerdo con fuentes de la investigación, la causa se originó el 29 de octubre de 2025, luego de que una madre alertara sobre la desaparición de su hijo, identificado como F.C.

Tras la denuncia, la mujer comenzó a recibir llamados extorsivos en donde desconocidos exigían dinero a cambio de la supuesta liberación de su hijo.

Tras las primeras tareas de investigación, la UFI N° 9 de Florencio Varela determinó que F.C. no había sido secuestrado y que terceros habían aprovechado la situación para realizar maniobras extorsivas, por lo que la causa se recaratuló a extorsión agravada .

Este viernes, la DDI de Quilmes realizó un procedimiento que incluyó allanamientos en Quilmes, Florencio Varela y la Unidad Penitenciaria N° 23, de ese distrito del conurbano bonaerense, donde se detuvo a varios integrantes y se incautó armas y drogas .

Durante la investigación, la fiscalía dispuso intervenciones telefónicas, análisis de comunicaciones y tareas de vigilancia, lo que permitió a los detectives de la DDI identificar una organización dedicada a secuestros virtuales y estafas telefónicas .

Como líder, señalaron a Sergio Armando Sena , de 32 años, quien se encontraba preso por otra causa. Junto a él operaban Milagros Belén Coria y Norma Abigail Terrile , quienes, según las fuentes, desempeñaban tareas extramuros.

Una vez reunidos las pruebas, la Justicia ordenó seis allanamientos en distintos domicilios. En la vía pública fueron detenidas Coria y Terrile. En tanto, Sena fue notificado en su lugar de detención. Los acusan de asociación ilícita, extorsión agravada y estafa, detallaron.

En uno de los inmuebles fue aprehendido Facundo Gabriel Fernández, de 26 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activa a requerimiento del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Quilmes por robo agravado.

Durante los procedimientos se incautó una pistola Bersa TPR-C calibre 9 mm, con numeración vinculada a un robo denunciado en 2023 en jurisdicción de Almirante Brown 5ta. y con intervención de la UFI N° 11 departamental.

También se secuestró un cargador, 13 municiones, 240 dosis de cocaína (387 gramos), 500 dosis de marihuana (410 gramos), cuatro teléfonos celulares, troqueles y tarjetas SIM de la empresa Movistar, y $13.800 en efectivo.

Por disposición de la UFI N° 20 de Quilmes, se dispuso la aprehensión de Adán Nicolás Prestes , Gustavo Adrián Espinosa y Rodrigo Antonio Cáceres Benites por infracción a la Ley 23.737, luego de hallarse en su poder la droga fraccionada para su comercialización.

La causa permanece en investigación y se encuentra bajo la intervención de la UFI N° 9 de Florencio Varela y la UFI N° 20 de Quilmes, con la actuación del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Quilmes, informaron fuentes judiciales.

Fuente: Infobae