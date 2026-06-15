Pro aprovechó la crisis de Adorni para marcar distancia del oficialismo y exhibirse como alternativa a Milei

En un nuevo intento por exhibir autonomía frente al oficialismo, y en plena crisis por las explicaciones de Manuel Adorni sobre su patrimonio, el diputado nacional Fernando De Andreis reivindicó hoy el papel de Pro como una alternativa a Javier Milei en la próxima elección presidencial.

Con críticas al jefe de Gabinete, el secretario general del partido aseguró que el macrismo trabaja para “armar un Pro competitivo” y se presentó como garante de las transformaciones impulsadas por La Libertad Avanza (LLA). “Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”, sostuvo. Sin embargo, no hizo público el posicionamiento del partido en caso de que en el Congreso se avance con la interpelación del funcionario .

NOS PREPARAMOS PARA GANAR El PRO, como les pasa a los grandes equipos de fútbol, tiene las vitrinas llenas de copas y medallas. Son recuerdos buenos, pero hay que dejarlos atrás. La nostalgia mata lo nuevo. Sentimos orgullo de las batallas que tuvimos que dar para llegar hasta… pic.twitter.com/OxcHt5N7xv

La referencia a Adorni apareció en un extenso mensaje publicado en X, donde De Andreis buscó exhibir a Pro como una fuerza con identidad propia. Pese a que Pro es uno de los partidos que más apoya la agenda oficialista en el Congreso, busca constituirse como una fuerza competitiva en la pelea nacional del próximo año y eso genera tensiones con la Casa Rosada.

“Ahora tenemos el escándalo en el que terminó la designación de Adorni como jefe de Gabinete, una situación que fue advertida por Mauricio [Macri] el mismo día de su designación”, recordó. Y sostuvo: “Perdimos demasiado tiempo para comprobar que lo que había sido anunciado finalmente sucedió”.

El cuestionamiento al jefe de Gabinete llega cuando la oposición intenta reunir apoyos para activar una interpelación legislativa que podría derivar en una moción de censura. En ese contexto, los bloques aliados del oficialismo evalúan qué postura adoptar. Pro es uno de los espacios que si bien cuestionaron al funcionario, no se pronunciaron claramente sobre si apoyarán su corrimiento desde el Congreso.

Los bloques de Pro, la UCR y el Movimiento Integración de Desarrollo (MID), agrupados en el interbloque Fuerza del Cambio junto con Karina Banfi y el santacruceño José Garrido, se reunirán en los próximos días para fijar una posición común. En conjunto suman 22 diputados y, según admiten en privado, existe disposición a facilitar el debate. Sin esos votos, la oposición tiene poco margen para avanzar. Con ellos, en cambio, podría abrirse un proceso que desemboque en el corrimiento de Adorni. Su objetivo implícito es presionar al jefe de Gabinete para que renuncie o lo echen sin quedar alineados con el kirchnerismo.

De hecho, la cuenta oficial del partido catalogó el accionar del ministro coordinador como “una falta grave” y, en un mensaje directo al Presidente exigieron: “Los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”.

Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible. En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos…

Pero De Andreis evita adelantar qué hará su espacio cuando llegue el momento de votar. La sesión está prevista para el martes 23 de junio a las 14. En lugar de eso, eligió reforzar una idea que el macrismo repite: la de un partido que respalda el rumbo general del Gobierno, pero que busca diferenciarse de sus errores y exhibirse como una alternativa con experiencia de gestión.

“El PRO tiene un papel fundamental en la Argentina. Nosotros iniciamos el cambio y nosotros somos el partido que lo asegura”, escribió. Y concluyó: “No miramos trofeos, nos preparamos para ganar”.

Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni.

Fuente: La Nación