Nuevo desafío de Máximo Kirchner en plena interna peronista: “Vamos a dejar la vida para que Cristina pueda ser candidata en 2027”

Máximo Kirchner lanzó un nuevo desafío en plena interna del peronismo y aseguró que su sector va a "dejar la vida para que Cristina Kirchner sea candidata" en las elecciones 2027. El diputado de Unión por la Patria también cruzó a Axel Kicillof por la suspensión de las PASO del año pasado en provincia de Buenos Aires y cuestionó a dirigentes que tienen "mucha prédica" pero "poca práctica".

"Hicimos tanto por la unidad que en 2019 Cristina cedió su lugar natural, el de candidata a presidenta, para ganarle al macrismo. Y algunos entendieron que era el momento de ir por Cristina y no de hacer un buen gobierno... no es mi culpa ni de Cristina", comenzó Máximo Kirchner, que salió al cruce de los cuestionamientos contra La Cámpora por tensionar la interna del PJ.

"El problema con Cristina es que siempre puso límites, les dijo hasta acá, con la gente no", añadió el diputado de UxP.

"Si vos pensás que con esta gente les ponés límites y lo toman en joda, bueno, andá a ver a Cristina Kirchner a San José 1111. No sé cuántos se animan a eso. Si escuchan un chaski bum y piensan que es la bomba atómica. Es complejo enfrentar a los factores de poder", deslizó el líder camporista en C5N .

Tras afirmar que "una cosa es la prédica y otra es la práctica", una frase con la que marcó diferencias dentro del peronismo, Máximo Kirchner pidió que se mantengan las PASO a pesar del proyecto oficialista de reforma electoral, un momento en el que también sugirió su distancia con Kicillof.

"Las PASO son una herramienta que siempre ha servido. Se usaron en 2023, con Grabois y Massa, funcionó. En 2025 las sacó en nivel nacional y lamentablemente también en Provincia de Buenos Aires, que a nosotros nos interesaba utilizarlas. Cristina era candidata, no sé si se acuerdan, pero se decidió que no hubiera PASO. Nosotros acompañamos igual, en desacuerdo pero acompañamos", dijo sin nombrar al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Ya apuntando a las elecciones presidenciales de 2027, sostuvo que "deben caminar todos los que quieran a lo largo y ancho del país". Y añadió: "Le va a servir a la gente y a mucho dirigentes que mucho bla bla pero no conocen el interior del país. Que todos los compañeros y compañeras caminen".

Le preguntaron si había lugar para alguna candidatura sorpresiva dentro del PJ. "Puede suceder. A Néstor lo miraban de reojo, lo ninguneaban. La historia tiene todo", respondió Máximo Kirchner, que luego lanzó su fuerte reclamo por su madre.

"Nosotros queremos que todas las condiciones se den en democracia plena y con Cristina en libertad, que Cristina pueda ir a elecciones y que si la sociedad quiere elegirla, la vote", siguió el jefe camporista. Descontó que en las elecciones habrá "graves problemas" porque hay gente que quiere votarla y no podrá hacerlo, en referencia a la inhabilitación a ejercer cargos públicos que comprende su condena por corrupción en la causa Vialidad, por la que cumple prisión domiciliaria en el departamento de San José 1111.

"Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir. Si no, aceptamos cualquier cosa. Mientras más cedemos, peor vive la gente", continuó en la misma tónica. Y, tras críticas a los jueces, profundizó: "Vamos a internar que pase. Vamos a dejar la vida para que Cristina pueda ser candidata" .

Más tarde, aseguró que "a muchos les queda bien la situación" actual de Cristina, por la condena judicial. "Seguro que hay dirigentes dentro del peronismo a los que le queda cómodo, ¿no crees que a Jalil le resulta cómodo, con las cosas como van votando sus diputados?", dijo sobre el gobernador de Catamarca, que el martes se reunió con Luis Caputo y acompaña proyectos de Milei.

Luego de anunciar que trabajará para que su madre sea candidata, se refirió a los movimientos políticos de Mauricio Macri. "Quiere, pobrecito porque no lo van a votar , tiene en su cabecita alguna gana de ser Presidente. O de ver qué le saca a Milei", dijo el diputado.

"Es una suerte casi de extorsión sobre la figura de Milei, para ver qué le saca, entre gallos y medianoche. Nada más que eso", siguió Máximo Kirchner, que apuntó también contra vínculos del expresidente con jueces.

"Además, la sociedad es sabia. Macri tenía reelección, y le dijo que no", acotó.

Además, se refirió a la organización del velatorio del Indio Solari, a quien definió como un amigo. Las gestiones para ese funeral incluso reactivaron las vías de comunicación con Kicillof, a quien, sin embargo, Máximo Kirchner volvió a polarizar.

"El viernes nuestro bloque, a través de Germán Martínez, pidió hacer el velatorio en el Congreso nacional, como Perón, Alfonsín, Mercedes Sosa. Dijeron quen no estaban dadas las condiciones . Y a la luz de los hechos, queda claro que se puede hacer ", expresó el diputado nacional, que recordó el último encuentro con el cantante: en mayo, antes de su propia operación, una cita en la que hablaron de "política y de música".

"No sé cómo trabaja el Ministerio de Seguridad y qué piensa el presidente de la Cámara de Diputados", continuó con sus críticas al oficialismo por no haber abierto el Congreso, "basta con no agredirla, no maltratarla, para que se desempeñe en paz. A veces, cuando se juntan multitudes, bueno, algunas cositas menores pueden pasar. Tampoco todo es perfecto", concedió.

Dijo que ese mismo viernes de la muerte de Solari, Virginia -esposa del músico- le contó que ella quería que la gente "lo pudiera ver, un último show, una última misa". Y añadió sobre las comunicaciones reactivadas que derivaron en el velatorio en Avellaneda, donde es intendente Jorge Ferraresi: "En mi cabeza funcionó de esa manera. Después a quién tuviera que llamar, había que hacerlo . Se hizo bien, salió bien".

Sostuvo que "hacer una capitalización de esto sería algo miserable". Y dijo que la organización lo llenó de orgullo. "Nos interesaba a que la policía estuviera retirada lo más que puedan. Fue conmovedor, ver al dolor y amor al mismo tiempo expresados", agregó, antes de destacar que todo " salió bien porque la gente estuvo predispuesta a cuidar ese momento".

Fuente: Clarín