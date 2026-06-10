NO A LA QUITA DE ZONA FRÍA: Intendentes se reunieron y expusieron ante senadores y diputados

ZONALES





Llevaron las firmas que recolectaron en sus municipios en defensa del beneficio y acordaron las próximas acciones, entre las que se incluye un "frazadazo" el día del tratamiento de la Ley en el Senado.





Intendentes de la Provincia de Buenos Aires mantuvieron hoy una reunión con legisladores nacionales de Fuerza Patria en la previa del tratamiento en el Senado del proyecto que busca recortar el régimen de Zona Fría, beneficio que alcanza a millones de usuarios y usuarias del servicio de gas en distintas regiones del país.





Entre los legisladores presentes estuvieron los senadores nacionales Wado de Pedro y Juliana Di Tullio y las y los diputados nacionales Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Agustina Propato, Jimena López, Facundo Moyano, Marina Salzmann y Sabrina Selva.





Durante el encuentro, los jefes comunales entregaron un petitorio acompañado por miles de firmas recolectadas en sus distritos, en el marco de una campaña impulsada para defender el régimen que otorga descuentos en las tarifas de gas a los hogares de zonas con bajas temperaturas. La iniciativa reunió además a concejales, legisladores provinciales y representantes de distintos municipios bonaerenses.





El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, expresó su rechazo a la iniciativa del Gobierno Nacional y advirtió sobre el impacto que tendría en las familias, comercios y pequeñas empresas.





“Intendentes de toda la Provincia nos reunimos en el Congreso con Senadores y Diputados de Fuerza Patria para defender el beneficio que el Gobierno quiere eliminar, agravando la crisis que ya atraviesan miles de familias, comercios y pymes”, señaló.





Además, confirmó que se profundizarán las acciones para frenar el avance del proyecto. “Como demandan nuestros vecinos, además de impulsar juntada de firmas y acciones judiciales, el día que se trate la Ley en el Senado realizaremos un frazadazo. El ajuste no puede ser a los que menos tienen. El gas no puede costar una jubilación”, afirmó.





Entre los intendentes que participaron estuvieron Sebastián Ianantuoni (General Alvarado), Maximiliano Wesner (Olavarría), Nelson Sombra (Azul) y Cecilio Salazar (San Pedro), Iván Villagrán (Carmen de Areco), Pablo Garate (Tres Arroyos), y el mencionado Barrera. También estuvo presente el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense y ex jefe comunal de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara, además del diputado provincial Mariano Cascallares.





Los intendentes sostienen que la modificación del régimen perjudicaría a 94 municipios bonaerenses y provocaría fuertes aumentos en las facturas de gas en pleno invierno, en el marco de una crisis social y política que se agrava día a día. Una situación que podría convertirse en una catástrofe, insisten.





La iniciativa en defensa de la Zona Fría surgió en un encuentro de dirigentes de la Quinta Sección Electoral que se llevó adelante el pasado 26 de mayo en Villa Gesell y continúa sumando adhesiones en distintos distritos de la Provincia, donde se realizaron campañas de concientización, presentaciones en concejos deliberantes y actividades públicas para visibilizar las consecuencias que tendría la eliminación del beneficio.