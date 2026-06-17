No es para limpiar: qué función cumplen los cepillos de las escaleras mecánicas y por qué son tan importantes

Si alguna vez viajaste en subte , recorriste un shopping o pasaste por una estación de tren , seguramente notaste los cepillos negros ubicados a ambos lados de las escaleras mecánicas. A simple vista parecen un detalle menor, pero cumplen una función mucho más importante de lo que muchos imaginan.

La mayoría de las personas cree que estos cepillos están ahí para limpiar la suciedad de los escalones o como parte del diseño del equipo. Sin embargo, su verdadero objetivo está relacionado con la seguridad de los usuarios .

La principal función de estos cepillos es evitar que las personas apoyen los pies demasiado cerca de los laterales de la escalera.

Entre el borde del escalón y el panel lateral existe una pequeña separación que puede representar un riesgo. Si alguien coloca el pie demasiado cerca, puede producirse el enganche de:

Los cepillos generan una sensación de roce que hace que, de forma casi automática, la persona retire el pie y lo coloque más cerca del centro del escalón .

Aunque las escaleras mecánicas cuentan con varios sistemas de protección, estos cepillos funcionan como una medida preventiva muy efectiva.

Su presencia ayuda a reducir riesgos como:

Gracias a este mecanismo simple, se evitan situaciones que podrían provocar caídas o lesiones.

Fuente: TN