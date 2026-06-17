Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina este miércoles 17 de junio

A pocos días para el inicio del invierno , el frío se empieza a sentir con fuerza en distintas partes del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos ocho ciudades amanecieron este miércoles 17 de junio con temperaturas por debajo de los 0°C .

La ciudad más fría de la Argentina fue Chapelco (Neuquén) , con una mínima de -2,8°C y humedad del 83%.

El segundo puesto fue para La Quiaca (Jujuy) , que amaneció con una temperatura de -2,3°C y humedad del 45%, mientras que el podio lo completó Río Grande (Tierra del Fuego) , donde el termómetro marcó -2,2°C y la humedad llegó a 94%.

Durante la mañana, se espera una temperatura de 7°C con cielo algo nublado y vientos del sector este a velocidades de hasta 12 km/h.

Hacia la tarde, la máxima llegará a 14°C y se pronostican vientos del noreste a velocidades de hasta 22 km/h. El cielo estará parcialmente nublado .

Para la noche, la temperatura descenderá a 10°C , el cielo seguirá parcialmente nublado y los vientos seguirán soplando desde el noreste a velocidades de hasta 22 km/h.

Fuente: TN