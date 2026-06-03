Ni Una Menos: en medio de la conmoción por el caso de Agostina, miles de mujeres se concentran en el Congreso

Según pudo saber TN , voceras del colectivo Ni Una Menos realizarán la lectura de un documento oficial en ese horario.

Una mujer que era amiga de Morena Verdi , una de las tres chicas del triple crimen de Florencio Varela , participó de la marcha de Ni Una Menos y expresó su conmoción por el caso de Agostina Vega . “Yo era amiga de Morena. Estoy destruida totalmente. El caso de Agostina me removió todo”, dijo en diálogo con TN .

Además, señaló que encuentra similitudes entre ambos hechos por “la muerte violenta” de las víctimas y aseguró que la situación la afecta profundamente. “Me pone muy mal todo esto”, sostuvo. También recordó que Morena tenía 20 años cuando fue asesinada y destacó el impacto que estos casos generan en el barrio: “Las chicas del barrio se involucran y otras no, pero se siente mucho. Esperemos que las cosas cambien, por ellas”.

En medio de la manifestación contra la violencia de género, habló en Córdoba Elizabeth , la abuela de Agostina Vega, y criticó el accionar de las autoridades en la búsqueda de la adolescente. "El martes la empezaron a buscar en serio", exigió.

Por otra parte, sobre las versiones en relación a su hija, Melisa Heredia, dijo: " A mi nieta la siguen matando . Mi hija es una víctima igual que su hija".

A su vez, la mujer también expresó su sospechas acerca de la posibilidad de que haya más involucrados en el caso de la adolescente. "Esa mujer Sol (dueña del auto que uso Barrelier) tiene que estar presa", reclamó.

" Queremos justicia por Agostina, que caigan todos los que tengan que caer . Porque falta más gente, ese tipo no lo pudo hacer solo", cerró.

Agrupaciones de mujeres se concentran frente a la casa de Gobierno en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Uno de los reclamos principales es por el femicidio de Erika Antonella Álvarez.

La concentración se realiza en la esquina de Colón y La Cañada, en pleno centro de la capital provincial. A partir de las 18:00, las manifestantes caminarán hasta boulevard San Juan y Vélez Sarsfield. Se espera que haya un acto central y la lectura de un documento oficial.

Familiares de víctimas de femicidio participaron de la movilización para reclamar justicia y denunciar las fallas del sistema de protección. Entre ellas estuvo la hermana de María Isabel Speratti Aquino, asesinada en marzo de 2023 en Cañuelas por su expareja.

“Una semana antes habíamos marchado juntas por el 8M y después la mataron”, recordó en diálogo con TN. Según contó, la mujer había denunciado previamente un intento de femicidio y había recurrido a distintas dependencias judiciales y organismos estatales, pero las medidas no alcanzaron para evitar el crimen. “Si desde el primer momento lo hubieran detenido por intento de femicidio, como correspondía, mi hermana hoy estaría viva”, afirmó.

Otra de las manifestantes fue Daniela Mariana Vallejo, hermana de Alicia Vallejo, víctima de un femicidio ocurrido en 2016. Su reclamo estuvo centrado en la demora judicial y en el uso de teléfonos celulares por parte de condenados por estos crímenes dentro de las cárceles.

“Van a ser diez años del femicidio de Ali y todavía no consigo una condena firme”, señaló. También denunció que el asesino continúa utilizando redes sociales desde prisión y que suele publicar mensajes que la familia interpreta como provocaciones vinculadas al caso.

“Él sigue respirando, sigue viendo el sol, mientras que yo a Ali no la tengo más”, expresó visiblemente conmovida. Para Daniela, mantener viva la memoria de su hermana es una de las razones por las que continúa participando de cada marcha: “La extraño y la necesito como el primer día. Por eso sigo viniendo a reclamar justicia”.

El colectivo Ni Una Menos también difundió un documento en el que responsabilizó al Poder Judicial de Córdoba, en particular al fiscal Raúl Garzón, donde aseguró que existió una “desidia organizada” en el caso de Agostina Vega. La organización sostuvo que “aún cuando existen sistemas de alerta, facultades para allanar y detener, la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima: una piba pobre, habitante de un barrio popular”, y criticó los recortes en políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género.

“Gracias a la militancia feminista, el fiscal quedó expuesto en su misoginia y clasismo, mientras elogiaba morbosamente la tarea de los perros en la búsqueda”,

Los tres femicidios que impulsaron la urgencia de la convocatoria son los de Agostina Vega, de 14 años, que fue hallada desmembrada en Córdoba tras una semana de búsqueda; Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, encontrada sin vida en una obra en construcción en Eldorado, Misiones, con causa de muerte por asfixia mecánica; y Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada a puñaladas por su pareja en Temperley, partido de Lomas de Zamora.

El colectivo Ni Una Menos convocó para este miércoles a una movilización con concentración principal a las 17 frente al Congreso de la Nación , para reclamar justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Beatriz Candia y Noelia Carolina Romero, ocurridos en los últimos días en distintas provincias. La jornada se enmarca en la undécima conmemoración de la primera marcha de Ni Una Menos, que comenzó en 2015, y se produce en un contexto de fuerte conmoción social por los casos de femicidios.

Según la información difundida por las organizaciones, la consigna central será “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración principal está prevista para las 17 frente al Congreso, donde se realizará el acto central. La marcha se realizará luego de la habitual movilización de jubilados de los miércoles, que será acompañada por Ni Una Menos. La Confederación General del Trabajo (CGT) concentrará en Yrigoyen y Solís, mientras que la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) confirmó su participación.

En el interior del país también habrá movilizaciones. En Córdoba capital la cita es a las 17 en Colón y Cañada; en Mendoza, a las 18:30 en el Kilómetro Cero; en Santa Fe, a las 16:30 en la explanada de la Municipalidad, con marcha hacia Plaza 25 de Mayo. En Paraná la concentración será a las 15 en Plaza 1 de Mayo, con marcha hacia Casa de Gobierno.

Otras convocatorias se registran en Neuquén (17:30 en el Monumento a San Martín), Bariloche (18 en Moreno y Beschedt), Trelew (17 en Plaza Independencia) y Comodoro Rivadavia (15 en Plaza Kompuchewe).

El colectivo Ni Una Menos nació el 3 de junio de 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, una adolescente de 14 años asesinada en Rufino, Santa Fe.

De acuerdo con datos de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026 se registraron 3073 femicidios en Argentina. La organización estima que, en promedio, se produjo un femicidio cada 31 horas durante los últimos 11 años.

El movimiento Ni Una Menos marcó un punto de inflexión en el debate público argentino sobre la violencia contra las mujeres.

Tras esa primera movilización por el caso de Chiara Páez, se visibilizó masivamente una problemática que hasta entonces tenía escasa presencia en la agenda mediática y política. A lo largo de la última década, impulsó cambios legislativos, mayor visibilidad de los femicidios y la creación o fortalecimiento de dispositivos de atención, aunque las cifras anuales continúan reflejando la persistencia del fenómeno.

En un contexto de ajustes presupuestarios y modificaciones en las políticas de género implementadas por el Gobierno nacional, los referentes de Ni Una Menos reiteraron que la prevención y la atención integral requieren recursos sostenidos y un abordaje que no minimice la dimensión estructural de la violencia machista.

Las movilizaciones de mañana se inscriben en una tradición de reclamo social que, once años después de su origen, mantiene vigente la consigna “Ni una menos”.

Fuente: TN