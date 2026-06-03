Entregan los Martín Fierro de Portales Web y hay 17 nominaciones para Clarín

La Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) entregará este jueves los Martín Fierro de los Portales Web , destinados a premiar a los servicios periodísticos online. Será la segunda vez que lo haga y Clarín figura con 17 nominaciones . La ceremonia, para reconocer a "lo mejor del periodismo digital del año 2025" , se hará en el Goldencenter de Parque Norte.

Hay 33 categorías en la nómina: van desde sitios de noticias y columnistas , hasta documentales y avisos publicitarios producidos específicamente para las plataformas online. Como en el resto de los premios que otorga APTRA, los ganadores son elegidos por votación de los miembros de la Asociación.

Dentro de las nominaciones en las que aparece Clarín como diario, están las categorías "mejor sitio de noticias" , "innovación en medios digitales" y "diseño integral" .

También se nominó al documental "Paralelo 46: la flota depredadora" , que expuso la presencia de cientos de buques extranjeros, principalmente de Asia, en el límite de la Zona Económica Exclusiva Argentina (Milla 201).

Además, en las listas de APTRA para los premios de Portales Web figuran 12 periodistas y columnistas de este diario: Ricardo Roa , Eduardo Van der Kooy , Ezequiel Burgo , Nicolás Wiñazki , Mariano Roa , Daniel Avellaneda , Lucía Salinas , Pablo Scholz , Miguel Wiñazki , Alejandro Borensztein , Felipe Pigna y Norberto Abdala .

Estas son las 17 nominaciones para Clarín , con sus respectivas categorías:

1) Mejor sitio periodístico : Clarín.

2) Investigación periodística : Nicolás Wiñazki.

3) Notas de actualidad : Miguel Wiñazki.

5) Documental : Paralelo 46, la flota depredadora.

6) Editor periodístico : Ricardo Roa.

7) Innovación en medios digitales : Clarín.

8) Columnista destacado en portal web : Alejandro Borensztein.

9) Columnista destacado en portal web : Felipe Pigna.

10) Columnista político : Mariano Roa.

11) Columnista político : Eduardo van der Kooy.

12) Columnista económico : Ezequiel Burgo.

13) Columnista deportivo : Daniel Avellaneda.

16) Columnista de Espectáculos : Pablo Scholz.

17) Columnista de ciencia/salud/vida sana : Norberto Abdala.

Fuente: Clarín