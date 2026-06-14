Ni cinta ni broches: el mejor dispositivo para sellar paquetes y evitar que se arruinen las comidas

Abrir una bolsa de galletitas , cereales o alimentos congelados es algo cotidiano. Sin embargo, muchas personas siguen usando cinta adhesiva, broches de ropa o simplemente doblan el envase para intentar conservar su contenido.

Lo que pocos saben es que existe un dispositivo especialmente diseñado para volver a cerrar los paquetes de forma rápida y eficaz: las selladoras térmicas portátiles .

Se trata de pequeños aparatos que utilizan calor para cerrar nuevamente los envases plásticos y ayudar a mantener los alimentos protegidos del aire y la humedad .

Las selladoras térmicas son dispositivos compactos que funcionan con baterías o carga USB . Al deslizarse sobre el borde de una bolsa de plástico, generan calor suficiente para unir nuevamente el material y crear un cierre similar al original .

Gracias a este sistema, el contenido queda mejor protegido que con los métodos tradicionales.

Además de ser fáciles de usar e instalar, ofrecen varias ventajas:

Por estas razones, se convirtieron en una alternativa popular para quienes buscan prolongar la vida útil de distintos productos .

Las selladoras térmicas suelen utilizarse para cerrar:

En todos los casos, el objetivo es reducir la entrada de aire para mantener las propiedades del producto durante más tiempo.

Aunque son soluciones rápidas, estos métodos no generan un cierre hermético . Con el paso de los días, el aire puede ingresar al envase y afectar la calidad de los alimentos.

Las selladoras térmicas, en cambio, crean una unión directa sobre el plástico , lo que ayuda a preservar mejor el contenido y evita derrames accidentales.

Fuente: TN