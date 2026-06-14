Impactante vuelco en Parque Patricios: un conductor cruzó un semáforo en rojo y chocó a una camioneta

Un impactante choque se produjo este domingo por la mañana en el cruce de la avenida Jujuy y 15 de Noviembre, en el barrio porteño de Parque Patricios , donde una camioneta volcó luego de haber sido embestida por un auto. A pesar de la violencia del impacto, no hubo personas heridas .

El siniestro involucró a una camioneta Fiat Idea que circulaba por la calle 15 de Noviembre. También participó un Chevrolet Onix, que quedó con la trompa destruida tras la colisión.

Según relató uno de los conductores a TN , el conductor del Onix reconoció su responsabilidad en el hecho y admitió: “Cometí un error, lo reconozco, crucé en rojo”. De acuerdo con su versión, se habría confundido con un cartel de tránsito.

“Se estaba poniendo el semáforo en rojo y los demás en verde. El cartel dice ‘en 100 metros nueva onda verde’ y debería decir ‘desde aquí’. Venía tranquilo, charlando con mi amigo, y de la nada me encuentro con que tengo que clavar el freno porque se pone en rojo. De repente pasa el hombre, que iba bien, y le di un toquecito en la parte de atrás, eso provocó el vuelco”, explicó.

La mecánica del choque llamó la atención de quienes estaban en el lugar, ya que, según trascendió, ambos vehículos circulaban a baja velocidad pese a que uno de ellos terminó volcado sobre la calzada.

En la camioneta viajaba Miguel junto a su esposa y su perro, un caniche mini toy llamado Francisco. A pesar de la violenta secuencia, todos lograron salir del vehículo por su propia cuenta y sin mayores dificultades.

Tras el accidente, el hombre que manejaba la camioneta relató: “Salimos por la ventana los dos”.

Aunque el impacto fue de gran magnitud y dejó importantes daños materiales, ninguno de los ocupantes de los vehículos sufrió lesiones.

Fuente: TN