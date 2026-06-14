Cayó una banda de boqueteros en un Banco Provincia de Baradero





Un operativo conjunto de la Policía de la Provincia de Buenos Aires frustró en la madrugada de este viernes un intento de robo bajo la modalidad de “boqueteros” en una sucursal del Banco Provincia ubicada en la ciudad bonaerense de Baradero. La rápida intervención de las fuerzas especiales permitió detener a doce sospechosos antes de que concretaran el asalto.





Según indicaron fuentes policiales, el hecho tuvo lugar en la entidad situada en la zona céntrica de Baradero, en la esquina de las calles Fray Justo Santa María de Oro y Boedo. Hasta allí se desplegaron efectivos de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado, junto con personal del Grupo Halcón, una de las unidades tácticas de élite de la fuerza bonaerense.





La investigación preliminar señala que la banda habría intentado ingresar al banco mediante la apertura de un boquete, una modalidad delictiva utilizada para acceder a tesoros, cajas de seguridad o sectores restringidos sin activar los accesos tradicionales. La acción policial se habría originado a partir de tareas de inteligencia previas y el monitoreo de movimientos inusuales en la zona.





Como resultado del operativo fueron detenidas doce personas, once hombres y una mujer, todos mayores de edad. Se investiga ahora el rol de cada uno de los implicados dentro de la organización, así como la posible conexión con otros hechos similares ocurridos en territorio bonaerense y en distintos puntos del país.





Intervención de unidades especiales y avance de la causa





En el procedimiento, los efectivos secuestraron distintos elementos que podrían estar vinculados con la tentativa de robo, entre ellos herramientas empleadas habitualmente para romper estructuras edilicias y equipos de comunicación. Los peritajes buscarán establecer si estos instrumentos fueron utilizados para iniciar el boquete dentro o en las inmediaciones de la sucursal.





La presencia del Grupo Halcón respondió a la posibilidad de que los delincuentes estuvieran armados o contaran con apoyo logístico para fugarse. La operación se montó con un amplio despliegue en las calles linderas al banco, con el objetivo de evitar la huida de los sospechosos y resguardar la seguridad de los vecinos.





Doce personas detenidas, entre ellas una mujer.

Intervinieron la Superintendencia de Delitos Complejos y el Grupo Halcón.

La sucursal está ubicada en Fray Justo Santa María de Oro y Boedo, en Baradero.

La causa quedó en manos de la justicia bonaerense, que tomará declaración a los detenidos y definirá en las próximas horas las imputaciones formales. En paralelo, el Banco Provincia deberá evaluar posibles daños en la estructura edilicia y en sus sistemas de seguridad, mientras se refuerzan las medidas de prevención en la red de sucursales de la entidad.