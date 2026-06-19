Ni casco ni chaleco: el invento europeo para andar en bicicleta en 2026 que detecta una caída antes del golpe y protege el cuerpo

El miedo a sufrir un accidente en bicicleta es un problema muy común para muchas personas. Sin embargo, la tecnología innovó con un invento europeo que puede cambiar para cambiar esa realidad.

Se trata de la llegada de Aerobag , un sistema diseñado para proteger la espalda, el cuello, el pecho y las caderas tanto de ciclistas urbanos como de atletas profesionales.

Este innovador sistema fue desarrollado para quienes practican ciclismo y se destaca por su tecnología de última generación, la cual cuenta con nueve sensores monitorean el cuerpo 200 veces por segundo para detectar cualquier anomalía en el movimiento y anticipar caídas o accidentes.

El Aerobag se integra de manera casi invisible que se adapta a la vestimenta de los ciclistas, por lo que apenas se nota mientras pedalea. Pero, ante una situación de peligro, el sistema se activa en apenas 100 milisegundos , desplegando el airbag para amortiguar el impacto y reducir el riesgo de lesiones graves .

Una vez desplegado, el airbag se pliega de nuevo para minimizar el volumen y permitir que el ciclista pueda continuar la carrera si está en condiciones.

Actualmente, el equipo se encuentra disponible únicamente en Europa, aunque sus creadores buscan expandir su comercialización a otros mercados del mundo.

Fuente: TN