Cada cuánto hay que bañar a tu perro en invierno sin que pase frío ni dañar su piel, según veterinarios

Con la llegada del invierno , muchos dueños de perros se preguntan cada cuánto conviene bañarlos . En este marco, los veterinarios recomendaron un tiempo límite para proteger al animal.

La clave, según los especialistas, está en encontrar el equilibrio justo para mantener la higiene sin poner en riesgo la salud ni la temperatura corporal de la mascota.

La mayoría de los expertos coincide en que durante los meses fríos los perros deben bañarse menos seguido que en verano . La recomendación general es hacerlo cada 4 a 6 semanas , aunque esto puede variar según el tipo de pelo, la raza y el estilo de vida del animal.

Bañarlos demasiado seguido en invierno puede eliminar los aceites naturales que protegen la piel, lo que puede provocar sequedad, picazón e irritaciones.

Durante el invierno, la piel de los perros suele estar más sensible. Si se los baña en exceso:

Además, si no se los seca bien, la humedad puede hacer que baje su temperatura corporal y favorecer enfermedades.

El momento y la forma del baño son tan importantes como la frecuencia. Los expertos recomiendan:

Fuente: TN