Ni ladrillos ni cemento: la casa plegable italiana que se puede armar en 6 horas

Más allá de la construcción tradicional, existen distintas alternativas que reducen significativamente los tiempos de obra y ofrecen soluciones más flexibles. En ese sentido, un sistema italiano comenzó a ganar popularidad por la velocidad con la que puede instalarse sobre el terreno.

Se trata de M.A.Di Home , una casa diseñada por el arquitecto italiano Renato Vidal, que destaca por ser prefabricada y plegable . Este tipo de viviendas se fabrican con antelación, se transportan cerradas y lo único que hay que hacer es desplegarlas en el terreno elegido.

Una de las principales particularidades de M.A.Di Home está en su estructura triangular , con un techo muy inclinado. Cada casa llega al terreno plegada y, una vez allí, se abre mediante un sistema de bisagras y perfiles metálicos .

El montaje de cada módulo puede realizarse en apenas 6 o 7 horas y con la ayuda únicamente de tres personas. Sin embargo, ese tiempo consiste en el ensamblaje de la estructura, y no a todos los trabajos complementarios que puede llegar a necesitar la instalación completa.

Esta propuesta utiliza materiales industrializados y componentes prefabricados, entre los que se destacan:

De esta manera, la mayoría del trabajo se realiza antes de llegar al terreno . Así, se reducen los tiempos de obra y los desperdicios, y es posible facilitar el traslado de la estructura.

El sistema se presentó en distintos tamaños: hay desde modelos compactos , de 27 metros cuadrados, hasta versiones familiares que superan los 80 metros cuadrados. Además, pueden incorporar instalaciones eléctricas, sanitarias y otros servicios básicos.

Como si fuera poco, algunas versiones también incluyen paneles solares, iluminación LED y sistemas de tratamiento de agua . Por este motivo, más allá de ser una alternativa rápida, están pensadas para adaptarse a las distintas necesidades de cada persona.

Según la web oficial de M.A.Di, los valores de referencia son:

Así, frente a la construcción tradicional, esta vivienda italiana aparece como una alternativa llamativa . Su formato plegable, su origen prefabricado y la velocidad con la que se monta son una muestra clara de que la arquitectura modular gana terreno en la actualidad.

Fuente: TN