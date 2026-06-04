Ni calefactor ni aire acondicionado: arrasa en Europa en 2026 la calefacción más decorativa y económica

Con la llegada del invierno , la calefacción del hogar se convierte en uno de los problemas centrales de las familias. El valor del gas y de la electricidad obligan a disminuir el uso de las estufas o aires acondicionados en muchos casos, por lo que la aparición de una calefacción más decorativa y económica podría ser la solución.

El sistema de calefacción Halia, que arrasa en Europa, ya hizo olvidar al calefactor y al aire acondicionado . Su tecnología simple y accesible permite contar con una alternativa ideal para atravesar los meses de frío.

La propuesta fue desarrollada por la startup finlandesa The Warming Surfaces Company, en conjunto con Surforma SA, compañías enfocadas en tecnologías de calentamiento digital. Su producto central es un laminado económico y ultrafino que puede integrarse en paredes sin necesidad de instalaciones complejas.

En términos simples, funciona como una malla metálica muy delgada, similar a una película, que queda oculta dentro del laminado y permite irradiar calor desde la superficie donde se coloca.

Como ocurre con la mayoría de las tendencias, estas novedades primero surgen en Europa y luego llegan a Latinoamérica. En concreto, el desarrollo surgió a partir de un proyecto impulsado por el gobierno finlandés. Aunque increíblemente, la investigación tenía fines militares: se buscaba crear objetivos ficticios capaces de engañar al enemigo mediante falsas imágenes térmicas de tanques.

Según explicó Jani-Mikael Kuusisto, CEO y cofundador de The Warming Surfaces Company, Halia fue creado como respuesta a la necesidad de desarrollar sistemas de calefacción más eficientes desde el punto de vista energético , con menor uso de materiales y orientados a mejorar el confort dentro de los espacios.

La idea apunta a ofrecer una calefacción menos invasiva, más integrada al diseño interior y con un consumo reducido frente a otros métodos convencionales.

Uno de los puntos clave de esta nueva tecnología es que no solo modifica la forma de calefaccionar el hogar , sino que también modifica el diseño de los ambientes. Al integrarse a las paredes del hogar, es posible eliminar equipos grandes como calefactores , aires acondicionados o estufas y ganar espacio.

Esto es fundamental sobre todo en hogares pequeños: departamentos u oficinas serían los grandes beneficiados con la calefacción Halia , ya que ganarían lugar en sus ambientes sin resignarse a pasar frío durante los meses más fríos del año.

Además, al no funcionar mediante combustión, se diferencia de alternativas como la leña, el pellet o la parafina, que requieren almacenamiento, ventilación, limpieza y reposición constante de combustible. En ese sentido, este sistema se acerca más a los dispositivos eléctricos de calefacción radiante, aunque con una propuesta más flexible y orientada a superficies delgadas.

El impacto real de este tipo de calefacción no solo dependerá únicamente de la tecnología, sino también de las condiciones de cada vivienda. En casas con mala aislación, ventanas antiguas o filtraciones de aire, cualquier sistema pierde eficiencia y exige mayor consumo para sostener la temperatura interior.

Antes de pensar en una solución definitiva, también será clave revisar el estado general del hogar. A futuro, este tipo de desarrollos podría abrir una nueva etapa en la climatización doméstica: menos artefactos visibles, más integración con la arquitectura y un uso más inteligente de la energía disponible.

Fuente: TN