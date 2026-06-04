Cristina Lora, experta en seguridad alimentaria: “Nunca hay que guardar juntas las papas y las cebollas”

En muchas casas, las papas y las cebollas suelen guardarse en el mismo cajón, bolsa o canasto de la cocina. Sin embargo, Cristina Lora , experta en seguridad alimentaria, explicó que esa costumbre puede hacer que ambos alimentos se echen a perder antes de tiempo .

La especialista, que cuenta con más de 20.000 seguidores en Instagram, advirtió en un video publicado en redes sociales que no conviene conservarlas juntas debido a un proceso vinculado al etileno, un gas natural que influye en la maduración y el deterioro de frutas y verduras .

“Nunca, nunca, nunca guardé juntas patatas y cebollas. Y te voy a explicar el porqué”, señaló Lora al comienzo de su explicación. Luego, detalló que el problema está en el efecto que produce ese gas cuando ambos alimentos quedan demasiado cerca durante varios días.

Según explicó Lora, las papas son climatéricas , lo que significa que, una vez recolectadas, siguen produciendo etileno . Ese gas puede acelerar la maduración en otros alimentos cercanos.

“Hace que lo que tenga al lado, incluso ella misma, siga madurando súper rápido. Entonces, si tiene al lado la cebolla, va a hacer que esta brote y se estropee mucho antes ”, enfatizó la experta.

En específico, el etileno es un gas natural que producen distintos vegetales y que, en algunos casos, acelera la maduración. Por eso, algunas frutas siguen cambiando después de haber sido cosechadas. Algunos de los ejemplos más conocidos son las bananas, las manzanas, los tomates, las peras y los duraznos .

Por lo tanto, el problema aparece cuando las papas y las cebollas quedan en un lugar cerrado , con poca circulación de aire o dentro de una misma bolsa. Allí, el gas se concentra más y los alimentos pierden su calidad en menos tiempo. Eso hace que ocurran cambios en su textura, color, olor e incluso vida útil .

Para conservar las papas durante más tiempo, deben guardarse sin lavar, en un lugar fresco, seco, oscuro y con buena ventilación . Es que la luz es uno de los factores que más puede afectar su calidad, dado que favorece la aparición de brotes y de zonas verdosas.

Tampoco conviene dejarlas en bolsas plásticas cerradas , porque retienen humedad y dificultan la circulación de aire. En cambio, es preferible usar una bolsa de tela, una red, una caja abierta o un canasto que permita la ventilación.

Además, es importante revisar el estado de las papas cada cierto tiempo. Si una empieza a ponerse blanda, húmeda o con mal olor, puede acelerar el deterioro de las demás . Por eso, retirarla a tiempo ayuda a conservar el resto. Cuando está muy arrugada, blanda o con signos de descomposición, lo recomendable es tirarla a la basura.

Las cebollas enteras también necesitan un lugar seco, fresco y ventilado, pero siempre separadas de las papas . No hace falta que estén en otro ambiente: alcanza con que no compartan el mismo recipiente, bolsa o cajón cerrado.

Lo ideal es guardarlas en una red, una bolsa de papel abierta o un canasto que tenga circulación de aire. Al igual que con las papas, no conviene lavarlas antes de guardarlas , porque la humedad hace que se deterioren más rápido.

Cuando la cebolla ya está cortada , la recomendación es diferente. En ese caso, debe guardarse en la heladera, dentro de un recipiente cerrado, para que no absorba ni le transfiera su olor a otros alimentos.

Fuente: TN