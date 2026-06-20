Murió una nena de seis años por un triple choque en la Panamericana

Una nena de seis años murió y dos personas sufrieron heridas por un triple choque ocurrido sobre el kilómetro 31,5 de la Autopista Panamericana, a la altura de la ruta 197.

Por este motivo hay un corte total de tránsito en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, y los bomberos trabajan en el lugar.





Debido a la magnitud del choque y por la realización de las pericias correspondientes, el tránsito a la capital se encuentra totalmente interrumpido, según informaron a este diario fuentes oficiales.

De acuerdo a las primeras versiones, un Volkswagen Fox, en el que iba la víctima y su madre, debió frenar en uno de los carriles centrales a raíz de un desperfecto técnico. Inmediatamente, otro vehículo, impactó contra la parte trasera del rodado detenido y volcó. Tras ello otro auto quedó involucrado en el siniestro.

Participan del operativo personal de Autopistas del Sol, Bomberos y Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las autoridades esperan la llegada de la Policía Científica para las pericias formales. Luego de eso, se retirará el cuerpo de la menor, que todavía permanece dentro del vehículo.

Fuente: Clarín