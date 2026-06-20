“Nunca lo votaría”: una nueva encuesta midió el rechazo electoral y Máximo Kirchner batió el récord

Faltaba menos de un mes para su asunción como presidente y Alberto Fernández se despachó con un elogio desmesurado hacia Máximo Kirchner . Dijo que "ojalá" sea su sucesor, porque "no es el vago de la Playstation que decían que era" . El deseo no se cumplió en 2023 y parece difícil que se concrete en 2027: según una nueva encuesta , el líder de La Cámpora tiene récord de rechazo electoral .

El sondeo al que accedió Clarín y trae estos datos es de Trends . "Trabajamos principalmente para clientes privados, con investigación de mercado, y hacemos estudios sistemáticos de medios. En política venimos trabajando en distintas provincias y con algunos dirigentes locales", se definen en la consultora.

Se trata de un relevamiento nacional de 2.000 casos , entrevistados de manera online entre el 1 y el 10 de junio, con un margen de error de +/- 2,2%.

Además de la tabla donde mide el potencial electoral, Trends elaboró en su estudio otro ranking . Una comparación de las imágenes de siete dirigentes. Y los polos los copó el Gobierno: quedaron primero Javier Milei y último Manuel Adorni .

Como suele suceder en muchas encuestas , todos los evaluados tuvieron saldo negativo de imagen . Dentro de ese contexto crítico, terminaron ordenados así:

1° Javier Milei : 42% positiva / 1% ns-nc / 57% negativa.

2° Axel Kicillof : + 41% / 3% ns-nc / - 56%.

3° Cristina Kirchner : + 40% / 2% ns-nc / - 58%.

4° Mauricio Macri : + 39% / 2% ns-nc / - 59%.

5° Máximo Kirchner : + 28% / 8% ns-nc / - 64%.

6° Karina Milei : + 25% / 7% ns-nc / - 68%.

7° Manuel Adorni : + 24% / 5% ns-nc / - 71%.

En cuanto al termómetro de intención de voto, los evaluados fueron nueve . En todos los casos se midió lo que se conoce como piso y techo electoral . Cuánto es el mínimo ("voto seguro") que podría sacar un candidato; cuánto es el máximo (sumando el "podría votarlo"); y cuánto el rechazo (el incómodo "nunca lo votaría").

Clarín ordenó la tabla según este último parámetro, del peor al mejor. Son esos rankings donde conviene estar abajo . En este caso, de todos modos, hay que hacer una diferenciación. Los políticos desconocidos a nivel nacional suelen tener bajo rechazo, pero eso no implica que tengan alta aceptación: simplemente no los conocen.

Hechas las aclaraciones, así quedó la tabla, con el récord de Máximo Kirchner, de 65% de encuestados que dicen "nunca lo votaría". En cuanto a Milei, si bien tiene un rechazo alto (57%), lo compensa con el mejor piso de todos: 29% seguro lo votaría. Por su parte, Axel Kicillof se destaca por su techo: 47%.

1° Máximo Kirchner : 65% nunca lo votaría / 8% ns-nc / 18% podría votarlo / 9% seguro lo votaría .

2° Mauricio Macri : 57% nunca lo votaría / 6% ns-nc / 27% podría votarlo / 10% seguro lo votaría .

3° Javier Milei : 57% nunca lo votaría / 2% ns-nc / 12% podría votarlo / 29% seguro lo votaría .

4° Patricia Bullrich : 55% nunca lo votaría / 5% ns-nc / 25% podría votarlo / 15% seguro lo votaría .

5° Juan Grabois : 54% nunca lo votaría / 13% ns-nc / 21% podría votarlo / 12% seguro lo votaría .

6° Dante Gebel : 53% nunca lo votaría / 40% ns-nc / 5% podría votarlo / 2% seguro lo votaría .

7° Axel Kicillof : 49% nunca lo votaría / 4% ns-nc / 21% podría votarlo / 26% seguro lo votaría .

8° Myriam Bregman : 46% nunca lo votaría / 14% ns-nc / 24% podría votarlo / 16% seguro lo votaría .

9° Sergio Uñac : 36% nunca lo votaría / 51% ns-nc / 11% podría votarlo / 2% seguro lo votaría .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín