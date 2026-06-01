Murió un cantante de cumbia en un choque en la autopista Rosario-Santa Fe

La cumbia santafesina está de luto: en un choque en la autopista Rosario-Santa Fe , este domingo, murió Elías Morel , de 41 años, cantante del grupo musical El Sabor de la Cumbia .

La tragedia se produjo durante la mañana a la altura del kilómetro 141, a unos 500 metros del peaje Sauce Viejo , donde la combi Renault Master que conducía el artista -iba solo- chocó contra la parte trasera de un camión cisterna que transportaba gas propano.

Como el camión llevaba material altamente inflamable, se desarrolló un operativo de emergencia y se cortó la autovía de manera total en los dos sentidos hasta que finalizaron los trabajos, por lo que el tránsito fue desviado a la ruta nacional 11.

Morel murió en el acto a raíz del fuerte impacto. La combi quedó incrustada en la parte trasera del cisterna.

Sus restos eran velados desde la noche del domingo en la cochería La Española, en la calle Blas Parera 8600, de la ciudad de Santa Fe.

Según trascendió, Morel estaba casado y tenía dos hijas de 11 y 7 años.

En las redes sociales hubo numerosas muestras de dolor y condolencias de otros grupos de cumbia y del ambiente musical.

"Buen día, si se puede decir solo por respeto. Hoy nos unimos todos para despedir a un gran amigo y colega de la banda El sabor de la Cumbia, el amigo Elías Morel. Las condolencias para toda su familia! Grupo La Mentirosa se une a esta desgracia y que su su alma descanse en paz. Gordo, llevaste al sabor de la cumbia al cielo, hoy los ángeles bailan y cantan tus canciones. Amén ", fue uno de los mensajes.

En otro escribieron: " Siempre estuviste ahí ayudando con tu granito de arena a los merenderos y comedores . Ahora tal vez no nos crucemos en el camino, no nos veamos en cualquier evento, compartir el escenario, las charlas y reírnos. Pero seguro que nos volveremos a encontrar ".

Fuente: Clarín