Chocó una camioneta contra el acoplado de un camión: murieron una pareja y su hijo de 9 años

La familia iba en una Volkswagen Amarok V6 cuando se encontró de repente con un camión que, en el mismo sentido, transportaba un acoplado cargado con caña de azúcar. El impacto fue brutal y le costó la vida al matrimonio y su hijo de 9 años. Solo sobrevivió una nena, de 2 años, que fue hospitalizada.

La tragedia se registró este domingo, pasadas las 21.30, en una carretera que suele tener un importante tránsito de camiones, la ruta nacional 38 . Fue en la zona de Palo Blanco, jurisdicción de La Invernada, en sur de Tucumán .

En la Amarok, que terminó varios metros al costado de la ruta, a metros de un cultivo de caña de azúcar, murieron su conductor, Damián José Quaino (40) y su esposa, Florencia Isabel De Carlo (36). Eran de La Cocha.

Sus dos hijos fueron rescatados con vida de la camioneta, pero Francesco Quaino (9) perdió la vida en el hospital de Juan Bautista Alberdi. Su hermanita, de 2, quedó internada.

Quaino había sido piloto de karting. Era contratista rural y aficionado a la pesca.

Desde la Comuna Rural de San Ignacio despidieron a las víctimas: " Nuestras condolencias a toda la familia De Carlo Quaino, a los padres de Florencia: doña Graciela Catán y don Franco De Carlo y a sus hermanos Mariana y Fernando. Un día muy triste para nuestra comunidad, despedir a esta familia, a quienes todos conocíamos y de una u otra forma tratábamos con ellos ".

" A nuestro querido Francesco, pequeño gigante, quien formaba parte de nuestra escuelita de fútbol. Que Dios y la virgen lo reciban en sus brazos. Descansen en paz y lleven consuelo a sus familias ", expresó en las redes sociales.

Además, la dirección del Colegio Jesús Misericordioso, al que asistía el nene, decretó el duelo y manifestó que " ante esta triste e irreparable pérdida, toda la comunidad educativa acompaña a sus seres queridos, elevando una oración por su eterno descanso y expresando nuestras más sinceras condolencias" .

El caso está a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, que conduce Julieta Girandi.

El conductor del camión Mercedes Benz quedó imputado por triple homicidio culposo y lesiones culposas.

Fuente: Clarín