Mundial 2026: Marruecos golpeó con el gol más rápido del torneo y fue demasiado para una tibia Escocia

La tabla del Grupo C del Mundial 2026 mostraba a Escocia por arriba de Marruecos, antes del partido que ambas selecciones jugaron este viernes en Boston. Lo que los números no exponían eran las sensaciones que habían dejado en el debut, en el que la selección africana le jugó de igual a igual a Brasil y, en cambio, el conjunto europeo pasó alguna zozobra para derrotar a Haití. Esa diferencia quedó clara apenas empezó a rodar la pelota.

Iban 70 segundos cuando Brahim Diaz, el enganche del Real Madrid, metió un pase frontal y preciso para Ismael Saibari , que tras controlar a la carrera y perfilarse para su derecha en el área, sin mucho ángulo, sacó un remate potentísimo. El arquero escocés, Angus Gunn, no pudo hacer nada para evitar el gol más rápido del actual Mundial.

Saibari, el mismo que pegó de entrada contra Brasil picándola frente a Alisson Becker, se convirtió temprano en la figura frente a Escocia. Con el 1-0, Marruecos, que movía la pelota de frente a frente, encontraba en el nuevo jugador del Bayern Múnich su referencia en ofensiva. En el medio, Diaz y Ayyoub Bouaddi, mas Bilal El Khannouss punzante por la izquierda, los Leones del Atlas llegaron repetidamente contra el área rival. A pesar de ello, no lograron concretar.

Bono, el arquero marroquí, entró únicamente en juego para pasarles la pelota a sus compañeros. La defensa, adelantada, desactivó cualquier contraataque de Escocia, que nunca se repuso del gol tempraneros. Incluso tardó varios minutos en esbozar intentos de ataque en el segundo tiempo, en el que Marruecos siguió dominando.

Gunn sacó una clara a los 6 minutos del complemento. Antes del cuarto de hora, mala noticia para los escoceses: Kieran Tierney salió lesionado. Lo reemplazó Ben Gannon-Doak, que le dio cambio de actitud a su equipo. Hubo más empuje, aunque muy poca claridad . Ni Andrew Robertson, lateral izquierdo del Liverpool y capitán de Escocia, ni Che Adams (bautizado así en homenaje a Ernesto Guevara), lograron aportar juego para su selección.

Ya en los últimos minutos, los intentos de Escocia fueron desesperados . Ni así lograron inquietar a Bono. Marruecos, en tanto, se paró de contra y hasta estuvo cerca de ampliar la diferencia con un par de remates de Chemsdine Talbi y otro de Ayoube Amaimouni.

Marruecos quedó líder del partido y jugará su último partido contra Haití en Atlanta, Georgia, el próximo miércoles a las 19. Los hinchas seguirán, a esa misma hora, el partido entre Brasil y Escocia, que se disputará en Miami.

Escocia (0): Angus Gunn (5); Andy Robertson (5), Grant Hanley (5), Kieran Tierney (5), Jack Hendry (5), Nathan Patterson (5); Scott McTominay (6), John McGinn (5), Ryan Christie (5), Lewis Ferguson (5); Che Adams (5).

Marruecos (1): Yassine Bounou (5); Achraf Hakimi (5), Noussair Mazroui (5), Issa Diop (5), Chadi Riad (5); Ayyoub Bouaddi (7), Azzedine Ounahi (6), Ismael Saibari (7), Bilal El Khannouss (6), Neil El Aynauoi (5); Brahim Diaz (6).

Estadio : Boston Stadium, Boston, Massachusetts, Estados Unidos.

Árbitro : Ilgiz Tantashev (Uzbekistán) (6).

Cambios : 14' ST Ben Gannon-Doak (5) por Kieran Tierney; 25' ST Kenny McLean (5) por Ryan Christie; 25' ST Lyndon Dykes (5) por Che Adams; 37' ST Soufiane Rahimi (5) por Ismael Saibari; 37' ST Ayoube Amaimouni (5) por Brahim Diaz; 37' ST Chemsdine Talbi (5) por Bilal El Khannouss; 43' ST Ross Stewart (5) por John McGinn ; 43' ST Anthony Ralston (5) por Nathan Patterson; 44' ST Samir El Mourabet (5) por Azzedine Ounahi.

Amonestados : 22' PT Issa Diop; 20' ST Andrew Robertson.

Redactor de la sección Último momento

Fuente: Clarín