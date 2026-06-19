Por qué no juega Neymar en Brasil: el crack mostró desde dónde vio el partido y sorprendió a todos

Brasil y Haití se enfrentaron por la segunda fecha de la Grupo C del Mundial 2026 en Philadelphia y, tal como millones de brasileños, Neymar mirará el partido por televisión , según mostró en sus redes sociales. El crack del Santos se pierde por lesión su segundo partido consecutivo en el torneo y ya se encendieron las alarmas por su estado de salud.

A través de sus historias de Instagram, donde cosecha más de 235 millones de seguidores, el jugador mostró que se encontraba acostado en un sillón mirando el partido por televisión. “Bora (Vamos)”, escribió junto a una bandera de Brasil.

Un detalle que no paso desapercibido fue que Ney estaba utilizando unas botas de presoterapia , que funcionan inflándose y desinflándose por secciones para ejercer presión sobre las piernas, mejorar la circulación y acelerar la recuperación muscular. De esta manera, dejó en claro que está poniendo todo para recuperarse de su lesión en el gemelo que ya lo marginó de los dos primeros encuentros del Mundial.

Minutos antes de la historia donde mostró que estaba siguiendo el partido de sus compañeros por televisión, el 10 de Brasil también publicó en sus redes sociales una foto donde se lo vio muy contento en el entrenamiento de la verdeamarela. Aunque no esté jugando, el futbolista del Santos es uno de los referentes del plantel y uno de los encargados de mantener la buena onda del grupo.

Esa alegría que mostró en sus redes sociales se diferencia de la cara larga que puso en un video que se viralizó en X, donde se lo ve corriendo a la par de sus compañeros pero fue separado intempestivamente. El 10 debió detenerse luego de un llamado del técnico Carlo Ancelotti . Según se supo, fue allí cuando el DT italiano le comunicó que debía entrenarse diferenciado del plantel por su lesión y que sería marginado del segundo encuentro frente Haití. Restará ver si Ney estará disponible para el partido con Escocia, que será el último de su grupo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, bromeó sobre la ausencia de Neymar en el partido con Haití e ironizó que el delantero hace “home office” en el torneo. “¿Neymar? Ni está jugando” , se lamentó Lula durante un acto en Belo Horizonte, en el sudeste del país, después de que un niño mencionara al número 10 de la Canarinha como uno de los mejores jugadores brasileños.

Lula: Quem é que o Brasil tem de bom agora? Criança: Neymar! Lula: O Neymar não tá nem jogando, cara! Ouvi ontem que ele é o primeiro jogador convocado em home office do mundo. É o maior que temos mesmo! 😂 pic.twitter.com/ZIJv59E6VU

El mandatario del gigante sudamericano fue más lejos y apeló a una broma que, según dijo, había visto en internet. “Neymar es el primer convocado home office del mundo. Jugador home office” , lanzó entre risas. “Cualquier día va a haber que hacer una selección con inteligencia artificial. Once Pelés”, siguió en tono jocoso el presidente.

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Fuente: La Nación