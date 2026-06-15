Mundial 2026: el arquero de Cabo Verde recibió el tratamiento “Tim Payne” y alcanzó una impactante cifra de seguidores

Josimar “Vozinha” Dias fue una de las grandes historias de la primera fecha del Mundial 2026. El arquero de Cabo Verde no solo fue la figura del histórico empate sin goles frente a España, sino que además protagonizó un fenómeno viral en las redes sociales que recordó al caso de Tim Payne , el defensor de Nueva Zelanda que se convirtió en una celebridad inesperada en la Argentina, durante los días previos a la Copa del Mundo.

Previo al encuentro disputado el lunes, Vozinha tenía entre 40.000 y 50.000 seguidores en Instagram. Horas después de ser elegido como MVP (Mejor Jugador del Partido o Most Valuable Player ), su cuenta oficial en Instagram superó los dos millones de seguidores y continúa creciendo a un ritmo vertiginoso.

El fenómeno quedó reflejado en una entrevista que brindó a Cazé TV , una de las transmisiones más populares de Brasil. Allí, una periodista le preguntó si recordaba el número de usuarios que lo seguían. “Alrededor de 40.000” , respondió el arquero. Fue entonces que la cronista le mostró su teléfono, que exhibía una cifra impensada.

“Hicimos una campaña por vos, Vozinha. Qué partido jugaste. Felicitaciones por tu historia. Brasil está con vos. Brasil se detuvo para verte” , le dijo la periodista al revelarle el crecimiento de su popularidad.

La explosión de seguidores se produjo después de una actuación memorable frente al conjunto que dirige Luis de la Fuente. Con 40 años recién cumplidos, el arquero sostuvo a Cabo Verde durante los 90 minutos frente a uno de los favoritos al título. España dominó la posesión, remató 27 veces y generó numerosas situaciones de peligro, pero solo logró acertar siete disparos al arco. En todos apareció Vozinha .

El veterano, que actualmente juega en el Grupo Desportivo de Chaves -de la segunda división de Portugal- resultó determinante para que el seleccionado africano consiguiera el primer punto de su historia en una Copa del Mundo.

“Es el sueño de una vida estar aquí y ayudar a mi equipo. Trabajamos mucho para esto. Sabíamos que enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero también conocemos nuestra calidad. Fue muy difícil, pero estamos muy contentos” , afirmó tras recibir el premio de MVP.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación