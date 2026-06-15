Detuvieron a una mujer investigada por el crimen del gerente de GenTech, la empresa de Martín Menem

La Justicia mandó a detener este lunes a una mujer que sospechan como la autora del crimen de Daniel Osorio Peñaloza , el gerente de la empresa de complementos dietarios GenTech, socio y amigo de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En un operativo ordenado con suma reserva por la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, la Policía de la Ciudad arrestó a Anabela Sabrina Olmedo , de 33 años, en José C. Paz .

Osorio Peñaloza fue encontrado muerto el pasado domingo 8 de junio en su departamento en un piso 8 de la avenida Díaz Vélez al 5500 por un compañero de trabajo. Nacido en Venezuela, el contador de 46 años, figuraba como director suplente de la firma Gen Tech Argentina SA, la firma de creada por Martín Menem que es proveedora oficial de la Selección y de la AFA .

Osorio Peñaloza no respondía llamados hacía "varios días" , según se dejó constancia en el registro de emergencias que actuó en el caso. Ese primer reporte consignó que no había en él signos de violencia. Y que Menem estaba en el edificio al llegar el SAME y la policía. Ambas informaciones fueron rebatidas al trascender la noticia.

El diputado libertario dijo haber llegado al lugar ese domingo, pero después de los servicios de emergencia y ante el llamado de otro gerente de la empresa , el colombiano Alexander Quintero, quien fue a la casa del venezolano porque tenía llave y no contestaba al teléfono. Según supo Clarín , Menem había cenado con ellos el viernes por la noche. Y ya de madrugada, los dos gerentes habrían ido solos a un bar.

El primer informe de inspección ocular que consignó ausencia de signos de violencia en el cuerpo de Osorio Peñaloza fue relativizado luego con la autopsia que definió como causas de muerte un edema pulmonar y encefálico . Y el caso giró rápidamente hacia una investigación criminal ante testimonios surgidos del edificio y el contraste de imágenes de ingresos captadas por cámaras de seguridad.

Al instante trascendió que la hipótesis en la que trabajaba el fiscal de la causa apuntaba a un caso de viudas negras , mujeres que seducen y atacan a hombres que conocen eventualmente para luego drogarlos y robarles.

Los videos de vigilancia habrían ubicado a Olmedo en el edificio de Almagro, entre la madrugada del sábado 5 y el domingo 6. Y eso llevó a la orden de detención y a que el caso sea recategorizado de una "muerte dudosa" a la averiguación de un homicidio .

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Yacambú (UNY), una casa de estudios privada del Estado Lara, en Venezuela, Osorio Peñaloza trabajaba en GenTech desde casi sus orígenes hace más de una década.

En la empresa de Menem, el joven venezolano arrancó como empleado e hizo carrera en paralelo a la expansión internacional de la marca. Fue gerente de Producción y Desarrollo de la marca entre 2012 y 2019, cuando ascendió a gerente general .

"Con más de una década de experiencia en operaciones y liderazgo, actualmente funge como Gerente General en G.E.N. TECH ARGENTINA S.A., donde facilita la planificación estratégica y la gestión para el crecimiento del negocio ", se definía en su perfil de Linkedin.

Y narraba su recorrido en la empresa. "Anteriormente, contribuyó a la gestión de producción y desarrollo en la misma empresa, impulsando mejoras operativas ".

Su currículum digital destacaba las cualidades del contador : "Posee habilidades en estrategia empresarial, fomenta la colaboración para alinear los objetivos organizacionales con las demandas del mercado y promueve la innovación. Está comprometido con el empoderamiento de los equipos y la entrega de soluciones que apoyen el crecimiento sostenible y el éxito organizacional. Se enfoca en aprovechar su experiencia para reforzar la visión de la empresa y fortalecer su ventaja competitiva".

El único antecedente laboral que Osorio Peñaloza expuso en Linkedin, previo a su desembarco en la empresa creada por Menem era el puesto de jefe de planta en una compañía con sede en Italia.

En Argentina, Osorio Peñaloza figuró también como directivo en otra empresa del mismo rubro y de la que Menem es accionista, según se desprende de su declaración jurada de bienes: Insulow, que comparte sede social original con GenTech y en cuyo directorio también figura el colombiano Alexander Quintero, gerente de Finanzas de la otra compañía.

GenTech es proveedor oficial de la Selección Argentina y lanzó la línea de creatinas AFA, con el logo de la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia. También patrocinó a distintos clubes, por caso, Barracas Central que llevó la marca de sponsor en su camiseta.

Fuente: Clarín