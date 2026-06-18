Mundial 2026: Canadá hizo historia ante Qatar con una goleada 6-0, aunque le quedó un sabor agridulce por la grave lesión de Koné

Canadá se regaló este jueves un gran partido en el Mundial 2026 para entrar en la historia al cantar victoria por primera vez dentro de una Copa del Mundo, en su tercera participación tras las ediciones de 1986 y 2022. Y lo hizo con un inapelable 6-0 ante Qatar para encaminar, en la segunda fecha del Grupo B, su clasificación a los 16avos de final.

Jonathan David hizo un triplete y fue la gran figura del seleccionado anfitrión, que sufrió en Vancouver la durísima lesión de Koné : el mediocampista del Sassuolo de Italia sufrió una grave lesión tras una salvaje patada y tuvo que salir de la cancha en camilla. Los asiáticos quedaron en deuda y se vieron claramente superados en todas las líneas. Además, tuvieron las expulsiones de Homam Al-Amin y Assim Madibo.

A paso arrollador , Canadá se hizo cargo del partido desde el comienzo y apostó a desarticular la defensa qatarí por los costados, con desbordes de Buchanan y centros para Larin.

A los 6 minutos, el anfitrión contó con su primera chance clara, con un envío desde la derecha y una definición de primera de David que sacó bien el arquero Abunada. No tardó en romper la paridad: al cuarto de hora, Larin aprovechó un rebote del arquero luego de un bombazo de David y abrió la cuenta.

No bajó la intensidad Canadá , que siguió acorralando al rival y a los 28 estiró la brecha con un bombazo de David, tras un previo intento de Buchanan.

Cuatro minutos más tarde, el árbitro chileno Garay cobró una polémica infracción de Amin sobre Buchanan. Tras revisarla en el VAR, echó atrás la decisión de cobrar penal y sancionó tiro libre fuera del área. Pero también sacó la primera roja, contra Amin.

En tiempo adicionado llegó el tercero con otra definición de David, luego de otra tapada con rebote de Abunada.

Canadá tampoco bajó el ritmo después del descanso. Antes de llegar a los 15 minutos, Koné recibió una dura entrada de Madibo que derivó en la expulsión del qatarí y en una grave lesión para el mediocampista.

Pese a este golpe, los canadienses mantuvieron el ritmo. Saliba metió el 4-0, de tiro libre y con dedicatoria para su compañero Koné. A la media hora del ST, Al-Mannai quiso rechazar un disparo de Shaffelburg y metió la pelota en su propio arco.

Hubo tiempo para más: a los 47 minutos, David definió para su triplete ante una defensa abatida.

Redondeó un gran partido Canadá, pese al sabor agridulce por la grave lesión y baja de Koné.

Canadá (6) : Maxime Crépeau (7); Alistair Johnston (6), Derek Cornelius (7), Luc De Fougerolles (6), Richie Laryea (7); Ali Ahmed (6), Ismael Koné (7), Stephen Eustáquio (8); Tajon Buchanan (8), Jonathan David (10) , Cyle Larin (7). DT: Jesse Marsch.

Qatar (0) : Mahmoud Abunada (4); Pedro Miguel (4), Boualem Khoukhi (4), Ayoub Al-Oui (4), Homam Al-Amin (4); Jassim Gaber (4), Issa Laye (5), Assim Madibo (4); Edmilson Junior (4), Youssef Abdulrazzaq (4), Akram Afif (5). DT: Julen Lopetegui.

Goles : PT 16’ Larin; PT 28’ David; PT 48’ David; ST 18’ Saliba; ST 29’ Al Mannai, en contra; ST 47’ David.

Estadio : Vancouver Stadium (Canadá).

Cambios : PT 40’ Sultan Al Brake (4) por Abdurisag; ST 1’ Moise Bombito (5) por Cornelius, Mohamed Al-Mannai (4) por Edmilson y Admed Fathi (4) por Gaber; ST 12’ Nathan-Dylan Saliba (7) por Koné; ST 13’ Al Hashmi Al Hussain (4) por Afif; ST 26’ Jacob Shaffelburg (6) por Ahmed y Tani Oluwaseyi (5) por De Fougerolles; ST 41’ Lucas Mendes (4) por Fathi.

Árbitro : Cristian Garay (Chile), regular.

Amonestados : PT 8’ Cornelius;ST 16’ Fathi.

Expulsados : PT 32’ Amin; ST 15’ Madibo.

Calificación del partido : Muy bueno.

Redactor de Último Momento y portadista web.

Fuente: Clarín