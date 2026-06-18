Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

El Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 transcurre la segunda fecha de la etapa de grupos y los futbolistas que anotaron goles escribieron su nombre en la tabla de artilleros, la que se tiene en cueta para otorgar la prestigiosa Bota de Oro que en Qatar 2022 logró Kylian Mbappé.

Los líderes de la clasificación de la Copa del Mundo en curso son Lionel Messi gracias al triplete que le anotó a Argelia y el canadiense Jonathan David, autor de un hat-trick vs. Qatar. Ambos sacaron ventaja en el arranque de la competencia por un premio que nunca ganaron en su carrera y que, en el caso del argentino, es uno de los pocos que le falta en su vitrina.

Detrás del astro argentino y del futbolista norteamericano hay nueve futbolistas, entre los que sobresalen el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland, el inglés Harry Kane y el alemán Kai Havertz. El resto de los jugadores que anotaron dos tantos son el canadiense Cyle Larin; el neozelandés Elijah Just, el estadounidense Folarin Balogun, el sueco Yasin Ayari y el suizo Johan Manzambi.

La diferencia entre todos ellos es que Larin, David y Manzambi disputaron dos encuentros porque sus respectivos equipos compitieron este jueves en la segunda fecha.

La Bota de Oro se entrega oficialmente desde España 1982, pero la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) también reconoce con esa distinción a los futbolistas que más tantos anotaron en los certámenes previos, entre Uruguay 1930 y Argentina 1978. El jugador que más festejos tuvo en una misma Copa del Mundo es el francés Just Fontaine con 13 en Suecia 1958.

En Estados Unidos 1994 y Chile 1962 hubo más de un goleador. Sin embargo, actualmente hay un método de desempate para definir al ganador en caso de igualdad en anotaciones. Ante esa situación, el trofeo se decide por cantidad de asistencias y, de persistir la parda, por menor cantidad de minutos jugados.

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Fuente: La Nación