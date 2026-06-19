Mundial 2026: Brasil necesita golear a Haití, en un partido que vale mucho más que tres puntos

Carlo Ancelotti busca reconstruir los lazos de amor con el pueblo brasileño cuando la Seleção se mida con Haití este viernes en Filadelfia, en un duelo clave para enderezar el camino de los pentacampeones del mundo en el Mundial 2026.

La apasionada sociedad del gigante del fútbol recibió hace un año con los brazos abiertos a Carletto , el primer entrenador extranjero en sentarse en el banco de la Canarinha en seis décadas.

Su espalda ancha construida a partir de prestigiosos récords y títulos en Europa le brindaron un teflón para conducir a un equipo de grandes ambiciones, pero que en los últimos años se alejó de la élite internacional.

Ancelotti, de 67 años, respondió visitando los famosos carnavales y sitios turísticos de Rio de Janeiro , grabando comerciales cerveceros y aprendiendo portugués, que en realidad es más portuñol.

Pero los puentes entre las partes tienen por primera vez conato de incendio, tras el decepcionante debut ante Marruecos (1-1) , y la única forma de sofocar el fuego es arrodillando al aparentemente débil Haití este viernes, desde las 21.30, en el cierre de la segunda jornada del Grupo C.

Después de dejar una mala imagen ante los Leones del Atlas de Achraf Hakimi , semifinalistas en Qatar 2022, el exentrenador del Real Madrid recibió la primera catarata de duras críticas desde que asumió la conducción del Scratch.

AMANHÃ TEM BRASIL EM CAMPO! 🫵 É dia de vestir a camisa, bater no peito e empurrar a Seleção em mais um desafio na Copa do Mundo 2026, às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Filadélfia. BRASIL X HAITI 📺 Globo, sportv, ge, CazéTV, SBT e NSports Juntos por mais uma vitória.… pic.twitter.com/uL7vaUTfHt

Leyendas de la selección , periodistas e hinchas le cuestionaron el flojo juego de sus dirigidos, una tendencia que se ha repetido desde que debutó con la Verdeamarela, y las pocas oportunidades que le otorga a jóvenes promesas como los atacantes Endrick y Rayan.

Pero también lo atacan por no poder sacar el mejor rendimiento de estrellas como Vinícius Jr, Casemiro y Raphinha, que suelen brillar en sus clubes, y por haber convocado a Neymar , que todavía no puede jugar por culpa de una lesión muscular en la pantorrilla derecha .

El 10 será baja en Filadelfia, pues se quedará en Nueva Jersey , donde concentra su equipo, para continuar su recuperación.

“Se nota que en Brasil no hay un juego sólido, un juego de grupo, de equipo , como estábamos habituados a ver en los equipos de Ancelotti”, dijo el legendario Zico esta semana a ESPN.

Carletto asumió el cargo en momentos difíciles, con Brasil luchando para clasificar al Mundial y después de haber tenido a tres técnicos luego de la salida de Tite al final del torneo en Qatar.

Además, la Confederación Brasileña de Fútbol estaba en una crisis interna que desembocó en la salida del presidente Ednaldo Rodrigues , con quien negoció su llegada.

El italiano, sin embargo, blindó al grupo de polémicas y selló el pase a Norteamérica , pero el flojo estreno ante Marruecos el sábado pasado prendió las alarmas alrededor de una selección que no gana el título mundial desde 2002.

Ancelotti reconoció que el equipo necesita mejorar y por eso, a lo largo de la semana, practicó variantes en todas las líneas , incluido enviar al banco a hombres pesados como Casemiro y Raphinha. ¿Se va a animar a tanto?

“El estreno asustó, porque existía expectativa en hacer un juego grande, de dominio, presión . Cuando las cosas no salen, no es fácil de digerir”, admitió el miércoles el experimentado lateral Danilo , quien podría ser titular.

Y fue más allá: “Tenemos que ser claros: no tenemos la misma madurez que Francia o Argentina tienen hoy como equipo. Eso no quiere decir que no podamos hacer un buen papel... ganar una estrellita más sería maravilloso”.

Sobre el papel la pugna contra los haitianos, que juegan su primera Copa del Mundo desde 1974 , parece la oportunidad perfecta para que Brasil recomponga su postura.

Sin embargo, el certamen ya avisó que puede dar sorpresas: España y Portugal , dos favoritas al cetro, tropezaron con rivales considerados menores, Cabo Verde (0-0) y RD Congo (1-1). Y Haití tuvo un retorno digno a la principal pasarela futbolística, pese a perder 1-0 con la Escocia de Scott McTominay.

“No podemos permitirnos ese comentario de que se trata de Haití y que vamos a ganarles por goleada”, dijo el martes el lateral brasileño Douglas Santos . “Tenemos que mantener los pies en el suelo, ser humildes y saber que los tres puntos son lo más importante en este momento”, agregó.

Preparação finalizada para o nosso segundo desafio na Copa do Mundo de 2026. Vamos com tudo, nação! 💛🇧🇷 #BateNoPeito 📸 Rafael Ribeiro/CBF pic.twitter.com/otibbwSXVD

La Confederación Brasileña de Fútbol confirmó este viernes por la tarde que Neymar no viajará con el resto del plantel para el partido del viernes contra Haití en Filadelfia. “Permanecerá en Nueva Jersey para optimizar la fase final de su proceso de recuperación ”, informó la confederación en un comunicado.

La entidad indicó que el jugador de 34 años continuará con su recuperación en las instalaciones del hotel del equipo. Neymar volvió a los entrenamientos por primera vez el martes, realizando ejercicios de acondicionamiento físico. Un día después se sumó a sus compañeros para algunas porciones de la sesión, recibiendo el aplauso de muchos de ellos cuando ingresó en el campo .

🇧🇷 A reação de Neymar ao ser informado por Ancelotti de que continuaria treinando separado do grupo.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 🎥 @TNTSportsBR pic.twitter.com/eAKuZFrwj1

Neymar aún no participa en una sesión completa con el resto del equipo desde que se presentó a la selección, mientras se recuperaba de una lesión en la pierna derecha.

Con la intención de disputar su cuarto Mundial , Neymar se sometió el lunes a pruebas en la pantorrilla derecha para determinar el progreso de la lesión que sufrió mientras jugaba con Santos el 17 de mayo pasado. En Brasil hay un amplio debate sobre si Neymar, cuyo primer Mundial fue en casa en 2014, debió ser convocado por el entrenador Carlo Ancelotti.

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Fuente: La Nación