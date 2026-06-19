Israel y Hezbollah acuerdan un alto el fuego en el Líbano

JERUSALÉN.- Israel y Hezbollah acordaron este viernes un alto el fuego , después de una fuerte escalada de violencia en el sur de Líbano que dejó al menos 18 muertos del lado libanés y cuatro soldados israelíes fallecidos, y que puso bajo presión el frágil acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán para intentar poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La tregua entró en vigor a las 16 , hora local, según informó un alto funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. El acuerdo fue negociado por mediadores de Estados Unidos y Qatar tras conversaciones con Israel e Irán , en un intento por contener un frente que amenazaba con hacer descarrilar el entendimiento más amplio sellado esta semana entre Washington y Teherán.

“Hezbollah e Israel han acordado un alto el fuego” , afirmó el funcionario estadounidense. “Tenemos entendido que, tras el intercambio de disparos de hoy, Israel y Hezbollah se encuentran ahora en un alto el fuego”, agregó.

La confirmación llegó después de una noche de bombardeos israelíes en el Líbano y de uno de los ataques más letales de Hezbollah contra fuerzas israelíes desde el inicio de esta guerra. El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 18 personas murieron y otras 33 resultaron heridas por los ataques aéreos israelíes, mientras que el ejército de Israel confirmó la muerte de cuatro soldados en el sur de Líbano, uno de ellos de alto rango.

Según medios israelíes, el incidente se produjo poco después de la medianoche, cuando un presunto dron o misil antitanque impactó contra un tanque israelí en la localidad de Kfar Tebnit, en el sur libanés. El ejército israelí indicó que investigaba la causa exacta de la explosión.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , calificó el ataque de Hezbollah como “una violación flagrante del alto el fuego” y advirtió que Israel no tolerará agresiones contra sus tropas. En un comunicado difundido por su oficina, afirmó que había ordenado al ejército atacar “con fuerza” al grupo libanés y prometió hacerle pagar “un precio muy alto” .

אני משתתף מעומק הלב בצער משפחותיהם של מפקד גדוד 52 בשריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון, ושל שלושה לוחמים גיבורים ששמם טרם פורסם, השם ייקום דמם, ואני מאחל החלמה מלאה לפצועים בחילופי האש אתמול. בעקבות ההתקפה הנפשעת של חיזבאללה, שהיא הפרה בוטה של הפסקת האש, הנחיתי אמש את צה״ל…

Netanyahu sostuvo además que, tras el ataque, las fuerzas israelíes bombardearon más de 80 objetivos y abatieron a “decenas” de combatientes de Hezbollah , antes de golpear también puestos de mando del grupo en el valle de la Bekaa. También insistió en que Israel permanecerá en lo que denomina una “zona de seguridad” en el sur de Líbano durante el tiempo que sea necesario para proteger a las comunidades del norte del país.

“Si nos atacan, responderemos”, dijo un funcionario israelí citado por el Canal 12 de Israel, que también informó del acuerdo de alto el fuego.

La escalada desató temor entre la población civil del sur libanés. En la región de Tiro, muchos habitantes huyeron en autos cargados con colchones y pertenencias personales.

El recrudecimiento de los combates ocurrió apenas dos días después de la firma electrónica del protocolo de acuerdo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masud Pezeshkian , destinado a poner fin a casi cuatro meses de guerra en Medio Oriente. Ese entendimiento establece un cese “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano , una condición clave para Teherán, principal aliado regional de Hezbollah.

La violencia en el Líbano ya había provocado la postergación de las negociaciones previstas para este viernes en Suiza entre Estados Unidos e Irán, que debían abrir un proceso de 60 días de conversaciones sobre el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones.

Según informó CNN, citando a un diplomático familiarizado con las conversaciones, Irán exigió garantías sobre el cese de las hostilidades en el Líbano antes de reanudar el diálogo con Washington . “Los iraníes han exigido garantías del cese de las hostilidades en Líbano, tal como se estipula en el acuerdo firmado”, dijo la fuente, que describió las conversaciones como “suspendidas temporalmente tras los ataques israelíes en Líbano”.

Un diputado de Hezbollah había dicho antes a Reuters que Irán informó al grupo que las negociaciones con Estados Unidos no podrían continuar sin la aplicación de un alto el fuego general .

El episodio expuso la fragilidad del acuerdo más amplio entre Washington y Teherán. La semana había comenzado con señales de distensión, después del anuncio de un marco para terminar la guerra y reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz , una vía crucial para el comercio mundial de hidrocarburos. Pero la escalada en Líbano dejó en evidencia que cualquier avance diplomático dependerá también del control de los aliados regionales de Irán y de la conducta de Israel en el frente norte.

El líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei , aprobó el jueves el acuerdo con reservas. En un mensaje escrito, sostuvo que en el futuro se celebrarán “negociaciones cara a cara” con Estados Unidos , pero aclaró que eso no significa aceptar “el punto de vista del enemigo” .

Mientras tanto, el tránsito comenzó a reanudarse en el estrecho de Ormuz , que Teherán había cerrado de facto desde el inicio de la guerra, en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. Según datos de la plataforma de seguimiento marítimo AXSMarine, 25 buques comerciales atravesaron el estrecho el jueves , un volumen inédito desde mediados de abril y cinco veces superior al promedio registrado en los primeros diez días de junio.

AXSMarine advirtió, sin embargo, que las operaciones de desminado continúan y pidió a las navieras actuar con “cautela” . La televisión estatal iraní, citando al Consejo Superior de Seguridad Nacional, informó además que los barcos que quieran atravesar el estrecho deberán solicitar autorización a un nuevo organismo gubernamental. Según los términos del protocolo de acuerdo, no se cobrará ningún cargo durante un período de 60 días .

Pese a esas señales de normalización, el acuerdo enfrenta críticas duras en Estados Unidos y en Israel . En Washington, varios medios cuestionaron que el memorando otorgue a Irán importantes ventajas financieras sin exigir el desmantelamiento inmediato de su infraestructura nuclear. El entendimiento prevé que, en caso de un acuerdo definitivo, Estados Unidos facilite junto con sus socios regionales el desbloqueo de un fondo de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción y el desarrollo económico de Irán.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf , describió el marco como un “fracaso de Estados Unidos” y afirmó que las conversaciones con Washington seguirán limitadas por las “líneas rojas” de Teherán.

“Si el enemigo busca excederse, hemos demostrado que tenemos el dedo en el gatillo y no dudaremos en dar una respuesta aplastante” , advirtió.

Fuente: La Nación