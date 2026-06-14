Muerte de Gaspi, minuto a minuto: cómo fue el accidente en el que murió el youtuber, despedidas y últimas noticias

El youtuber Gaspi murió este domingo en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro a los 23 años. La aeronave chocó contra en pleno vuelo en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Además del creador de contenido, viajaban y también perdieron la vida el cantante estadounidense Oliver Tree y el director de video musicales Lucas Vignale . Todas las novedades sobre el accidente y el fatídico desenlace del youtuber minuto a minuto en Clarín .

Mientras se siguen posteando sentidos mensajes por la muerte del comediante argentino, uno de los más desgarradores fue el del español.

"Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona", escribió en su cuenta de X.

Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en este mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi ❤️

Murió a los 32 años en Río de Janeiro, a diez días de revolucionar Buenos Aires con su show en Niceto.

Estaba en el momento más alto de su carrera, en medio de una gira mundial. Seguí leyendo.

Hace poco menos de un mes desde la plataforma Blender se anunció un nuevo contenido para redes sociales con Gaspi como protagonista.

GASPI VISITA TU HOGAR DOMINGO 24 DE MAYO POR BLENDER pic.twitter.com/UVAbbBnphr

Este constaba de entrevistas a distintos personajes.

Además, desde Blender despidieron al comendante con las siguientes palabras: "Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre, amigo".

Gracias por todo tu arte, tu magia y tu sensibilidad. Cada uno de nosotros te va a extrañar mucho. Hasta siempre amigo. pic.twitter.com/64LSpf4K2S

"Una noticia que sacude al mundo de las redes sociales, sobre todo al mundo del entretenimiento, donde él era el mejor", dijo a sus seguidores sobre el fallecido.

"La Cobra": Por sus palabras al enterarse en vivo del fallecimiento de Gaspi. "Fue una gran persona, un gran ser humano". pic.twitter.com/QCgEWbp69d

El reconocido youtuber y streamer español Ibai Llanos, creador del evento que catapultó la fama de Gaspi, "La Velada", escribió en su cuenta de X un sentido mensaje por la muerte del argentino.

"Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi".

Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni que decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos.

Las autoridades de Brasil confirmaron que el youtuber Gaspi y el director de videos musicales Lucas Vignale fallecieron producto del choque.

Vignale era un cineasta argentino, principalmente conocido por su trabajo con videos musicales junto a grandes artistas de la industria argentina, como Trueno, Nicki Nicole, Milo J, Duki y Wos. Seguir leyendo .

Los videos del fatal accidente en helicóptero comenzaron a viralizarse con el paso de las horas.

Uno de estos mostró cómo la aeronave, en la que viajaba el youtuber junto a más personas, se precipitó antes de estrellarse con el suelo.

Gaspar Prim Díaz, de 23 años, se había hecho famoso en redes, especialmente en Youtube e Instagram, a través de una serie de irreverentes videos en los que entrevistaba a personas en la calle. Falleció este domingo en un fatal accidente de helicópteros en Río de Janeiro. Seguir leyendo

El joven creador de contenido murió este domingo a los 23 años en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro. Viajaba junto al director de cine Lucas Vignale, quien también falleció.

Fuente: Clarín