Dos helicópteros chocaron entre sí y se estrellaron en Río de Janeiro: murieron los seis ocupantes

RÍO DE JANEIRO (AFP).- Un violento incidente tuvo lugar este domingo por la mañana cuando dos helicópteros se cruzaron, chocaron entre sí y se estrellaron sobre una popular avenida de Río de Janeiro .

Producto del fuerte impacto, murieron todos los pasajeros a bordo : cinco estaban en una misma aeronave mientra que un piloto viajaba solo en la otra. Horas después se confirmó que entre las víctimas se encontraba el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz , conocido como “Gaspi” , y el realizador audiovisual Lucas Vignale .

El siniestro ocurrió en el barrio de Recreio dos Bandeirantes , en la zona oeste de la ciudad, cuando ambos helicópteros colisionaron en el aire y se precipitaron sobre la avenida das Américas.

Gaspi y Vignale viajaban a bordo del helicóptero matrícula PP-MAC, que explotó tras impactar contra el suelo. Junto a los dos argentinos, perdieron la vida además el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, conocido artísticamente como Lucas Frota y el reconocido músico y compositor estadounidense Oliver Tree .

Según indicó O Globo , los residentes locales reportaron el sonido de varias explosiones tras la colisión. Uno de los helicópteros cayó sobre un concesionario de autos eléctricos , explotó y provocó que al menos 20 vehículos se prendieran fuego. En tanto, la otra aeronave involucrada no estalló y se estrelló a cien metros de distancia.

“Los reportes indican que los helicópteros colisionaron en el aire y se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos”, señalaron los bomberos en un comunicado publicado. Y precisaron: “Se confirmaron al menos seis fallecidos, todos eran miembros de la tripulación de las aeronaves involucradas”.

Los accidentes de aeronaves pequeñas son frecuentes en Brasil , el quinto país más grande del mundo. El mes pasado, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte , en el sureste del país, y causó la muerte del piloto y el copiloto.

En esta oportunidad, a bordo de la aeronave iban cuatro personas . Los dos sobrevivientes resultaron heridos de gravedad . Uno de ellos fue hallado inconsciente , mientras que los restantes presentaban lesiones de consideración, incluidas fracturas expuestas . Todos fueron trasladados de urgencia al Hospital João XXIII, ubicado en las cercanías del lugar del siniestro.

El accidente ocurrió en el barrio de Silveira, en la capital del estado de Minas Gerais, cuando la aeronave monomotor perdió altura poco después de despegar e impactó entre el tercer y el cuarto piso del inmueble, en una zona cercana a la caja de escaleras.

Según los primeros reportes, el piloto y el copiloto fallecieron como consecuencia del impacto. No obstante, otras versiones indican que a bordo viajaban cinco personas y que, además del piloto, murió un pasajero, mientras que otros tres resultaron heridos de gravedad.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo con la participación de bomberos, equipos médicos y fuerzas de seguridad , que trabajaron en la evacuación de posibles afectados, la asistencia a los heridos y el aseguramiento del perímetro. En total, decenas de efectivos intervinieron en el lugar , donde también se registró una fuga de combustible que se derramó en el área de estacionamiento del edificio . Tres vehículos de bomberos llegaron pocos minutos después del impacto, junto con ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) y equipos de Defensa Civil.

Fuente: La Nación