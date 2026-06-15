Muerte de Gaspi: cómo sigue la investigación para saber por qué chocaron los helicópteros y cuándo van a repatriar los cuerpos

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) abrió una investigación sobre las causas del choque de dos helicópteros ocurrido este domingo en Río de Janeiro , que costó la vida a seis personas, entre ellas dos argentinos: el youtuber Gaspar Prim, conocido como Gaspi , y el director de cine Lucas Vignale , así como el famoso músico e influencer estadounidense Oliver Tree.

El siniestro ocurrió en la mañana de ayer en el Recreio dos Bandeirantes, región oeste carioca, cuando las aeronaves chocaron en el aire y sus destrozos cayeron en un área de cien metros , parte de los cuales cayeron sobre un depósito de autos eléctricos.

"En una aeronave estaban el piloto y cuatro pasajeros y en la otra estaba solo el piloto; ahora aguardaremos los resultados de la pericia del CENIPA (Centro de Investigaciones y Prevención de Accidentes Aéreos, organismo de la FAB)", dijo el comisario Alan, de la Policía Civil(de investigaciones) de Río de Janeiro.

La pericia de la FAB debiera extenderse por 30 días .

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Río de Janeiro para ser sometidos a exámenes antes de ser entregados a sus familiares y, posteriormente, trasladados a Argentina y Estados Unidos.

El helicóptero en el que viajaban los dos argentinos y el estadounidense se trasladaba hacia el municipio de Angra dos Reis, en la costa de Rio de Janeiro, y colisionó con una aeronave que se trasladaba hacia la región serrana del mismo estado, según informaciones publicadas este lunes por el diario O Globo.

El accidente se produjo a las 8.59 (hora local y de Argentina) del domingo y movilizó a un amplio operativo de rescate y emergencia.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, cinco de las víctimas fueron encontradas dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta estaba en el segundo helicóptero, que cayó a unos 100 metros del primer impacto.

Uno de los helicópteros se precipitó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió tras el impacto.

Las llamas alcanzaron al menos 20 automóviles que estaban estacionados en el lugar, mientras una espesa columna de humo negro se elevó sobre la zona y pudo verse desde distintos puntos de la ciudad.

La violencia del choque también hizo que partes de las aeronaves salieran despedidas y alcanzaran edificios residenciales y comerciales cercanos.

Fuente: Clarín