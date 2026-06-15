La historia del productor que se bajó a último momento del helicóptero en el que murió Gaspi: “No dejo de pensar si podía hacer algo para evitarlo”

El productor musical brasilero Victor WAO tenía programado subirse a uno de los dos helicópteros que chocaron este domingo junto con el cantante estadounidense Oliver Tree , el youtuber argentino Gaspi , el cineasta argentino Lucas Vignale y el productor brasilero Lucas Frota , quien era su amigo. Sin embargo, a último momento decidió no hacerlo y prefirió hacer el trayecto en auto hasta Angra dos Reis .

Así lo contó WAO en sus redes sociales, donde le dedicó varias imágenes a su amigo Lucas Frota y expresó su impotencia ante la tragedia.

"Se suponía que yo iba a ir contigo en ese helicóptero, y no fui en el último segundo. Me dijiste que, como estaba asustado, habías conseguido un coche para llevarme a Angra y que alguien más iría en mi lugar.. . Ahora te debo la vida, hermano" , expresó el productor brasilero.

El mensaje fue compartido sobre una imagen de ambos productores trabajando en un estudio junto a Oliver Tree , cantante estadounidense que también falleció en el choque.

"No sé qué hacer en este momento. ¡Te quiero muchísimo! Nunca te olvidaré, Lucas. ¡Eras pura luz!", agregó WAO.

Según indicó el productor, el grupo planeaba viajar a Angra dos Reis, una localidad que se encuentra a 150 km de Rio de Janeiro, donde se especula que los artistas se encontraban trabajando en conjunto.

Luego, WAO compartió otra historia en Instagram donde reposteó un video de él mismo al enterarse la noticia. Es un registro audiovisual hecho por un canal de noticias brasilero, que lo toma de espaldas al momento de la confirmación de los fallecimientos y Victor inmediatamente se quiebra .

El video tuvo mucha repercusión en redes sociales y el productor aprovechó esta oportunidad para volver a expresarse sobre la muerte de su amigo.

"Sentí una profunda impotencia, y esa es la peor sensación que existe. No dejo de pensar si pude haber hecho algo para evitarlo , y me pregunto: ¿¡POR QUÉ TÚ, HERMANO!? Si alguien en este mundo merecía vivir una vida larga y plena, eras tú", afirmó.

Y continuó: "Me siento sin fuerzas al saber que ya no podré estar a tu lado para ayudarte a alcanzar tu sueño, ¡que sin duda habrías logrado! Eras una persona que iluminaba a todos, alegre, humilde, amable y siempre dispuesta a ayudar. Lo siento mucho, hermano, no tengo corazón, pero honraré tus planes, nuestra música y siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por todo, Lucas".

Los residentes de Recreio dos Bandeirantes, en la zona suroeste de Río de Janeiro, han presentado quejas por la alta circulación de helicópteros en el área y medios locales indicaron que al observar el barrio durante unos minutos se pueden identificar varias aeronaves que cruzan el cielo .

Estos reclamos crecieron con fuerza tras el accidente de este domingo, cuando dos helicópteros chocaron en el aire y fallecieron seis personas.

Según la Asociación Brasileña de Aviación General (Abag), que utiliza datos del Departamento de Control del Espacio Aéreo (Decea), el tráfico de helicópteros creció un 18% en un período de 2 años en Río de Janeiro. Se registraron 182.000 operaciones en 2023, en comparación con las 215.000 de 2025.

La flota también creció: Río de Janeiro pasó de tener 247 helicópteros en condiciones de vuelo en 2023 a 319 en 2026, un aumento del 29%, según Abag.

Los residentes de la región afirman que el ruido de los aviones se ha convertido en parte de su rutina . "Es durante todo el día. No hay un horario fijo ", declaró Laiane Souza, ama de casa.

La dentista Scheila Lubb afirmó que los residentes incluso se quejaban del ruido que provocaban los aviones. "Ni siquiera podía conversar en mi balcón por el ruido", dijo.

La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) abrió una investigación sobre las causas de la colisión de dos helicópteros ocurrida este domingo en Río de Janeiro.

El siniestro ocurrió en la mañana de ayer en el Recreio dos Bandeirantes, región oeste carioca, cuando las aeronaves chocaron en el aire y sus destrozos cayeron en un área de cien metros, parte de los cuales cayeron sobre un depósito de autos eléctricos.

La pericia de la FAB se podría extender por 30 días. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Río de Janeiro para ser sometidos a exámenes antes de ser entregados a sus familiares y, posteriormente, trasladados a Argentina y Estados Unidos.

El helicóptero en el que viajaban los dos argentinos y el estadounidense se trasladaba hacia el municipio de Angra dos Reis, en la costa de Rio de Janeiro, y colisionó con una aeronave que se trasladaba hacia la región serrana del mismo estado, según informaciones publicadas este lunes por el diario O Globo.

Fuente: Clarín