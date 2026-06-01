Moyano recorta los descuentos en remedios: la obra social de Camioneros profundiza su colapso

La obra social de Camioneros , el gremio que maneja Hugo Moyano con mano de hierro, sigue al borde del colapso . Ahora sus afiliados se quedaron sin descuento de medicamentos -ni siquiera para enfermedades crónicas- en las farmacias que aún atendían a la obra social del sindicato, según reconstruyó Clarín del relato directo de afiliados.

Los afiliados dejan también sus reclamos en la página Web del gremio, aunque el administrador se encarga de borrarlas de manera periódica.

Hace dos semanas, a raíz de las deudas que la obra social tiene con varias farmacias, éstas dejaron de vender con descuento los medicamentos a los afiliados de Camioneros.

A los afiliados les quedaba, entonces, ir a la farmacia Farma Social, ubicada en la esquina de Brasil y Santiago del Estero, barrio de Constitución, a 200 metros de la sede del sindicato de Camioneros y del despacho de Hugo Moyano.

Pero en los últimos días esa farmacia también dejó de vender con descuento. A los afiliados a la obra social de Camioneros que fueron allí con receta a comprar medicamentos, sondas, leches medicamentosas para bebes, pañales les informaron que no tenían stock.

La opción que encontraban era pagar por su cuenta el 100% y después pedir el reintegro. Pero muchos dicen no contar con dinero suficiente para hacer frente a la compra.

“Es fin de mes, no tengo un peso y hasta el cuarto día hábil de junio no cobro. ¿No sé qué quieren que hagamos? Pasaron un límite, es la medicación de los chicos” , advirtió un afiliado que pidió no ser identificado.

Ese trabajador contó que, con horas extra, cobra alrededor de $ 2 millones y que le descuentan unos $ 30.000 de mutual, $ 60.000 de obra social y $ 70.000 de cuota sindical.

Un trabajador de otra rama, que gana $1,5 millón, contó que fue a la farmacia de Constitución y que le dijeron no tener en stock lo que tenía recetado “ porque la droguería no les entregó. Pero la droguería no les entrega porque la obra social no les paga”.

Dependiendo de la rama del gremio y de si también aporta a la mutual del sindicato, los descuentos para los afiliados iban del 50% en medicamentos -al 40% de la cobertura base que fija el Programa Médico Obligatorio se suma un 10% extra por tributar a la mutual- hasta el 90% . Este último descuento lo tenían como beneficio los de la rama recolección de residuos que aportaban también a la mutual.

La obra social de Camioneros está en crisis hace tiempo. A fines del año pasado no pudo pagar en tiempo y forma los salarios del personal profesional de sus sanatorios, que protestaron.

Moyano controla dos obras sociales. OSCHOCA, de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que atiende a todo el resto del país.

La de la Federación Nacional le adeudaba a sus prestadores $ 26.617 millones a agosto pasado, según un informe contable oficial al que accedió Clarín . En febrero de 2026 la deuda acumulada era de $32.400.693,39 .

Hay versiones de que Camionero s tiene en venta el sanatorio Antártida y que también se está por desprender de un predio de 10 hectáreas en Escobar que pertenece a su mutual. Necesita liquidez de forma urgente.

Liliana Zulet , esposa de Moyano y madre de su hijo menor, es la fundadora de IARAI, la gerenciadora de la obra social de Camioneros. Una hija de un matrimonio anterior de Zulet, Valeria Salerno , integra el directorio de la compañía.

Fuente: Clarín