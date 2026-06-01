Una nueva encuesta evaluó a 18 dirigentes top: los dos mejores y los dos peores son del Gobierno

Síntoma de los tiempos que corren, una nueva encuesta nacional evaluó a 18 dirigentes y terminó con una particularidad: los dos mejores y los dos peores son del Gobierno . Se trata de Diego Santilli y Patricia Bullrich , arriba; y de Manuel Adorni y Karina Milei , abajo.

El estudio es de Management & Fit (M&F) , una de las consultoras más insertadasen el mundo de la política. Entre sus clientes recientes más conocidos trabajó/trabaja con los cordobeses Juan Schiaretti y Martín Llaryora, con el santafesino Maximiliano Pullaro y con el porteño Martín Lousteau.

Entre el 11 y el 22 de mayo, la firma relevó 2.200 casos a nivel país y presentó los resultados con +/- 2,1% de margen de error. Antes del ranking de dirigentes, M&F publicó otros datos de coyuntura tradicionales. A diferencia de otras encuestadoras , que vienen advirtiendo sobre un repunte del oficialismo en mayo , este sondeo muestra subas y bajas casi en igual proporción.

En el arranque de un extenso informe (44 páginas), la consultora desgrana las principales conclusiones del estudio. Se destacan las siguientes:

" Situación económica del país : la evaluación positiva sobre la situación general del país alcanza el 18,2%, aumentando 2,8 puntos respecto a abril. Por su parte, aumenta también la mirada negativa 2,1 puntos, llegando al 57%".

"Un 35,3% menciona una expectativa de mejora futura, aumentando levemente en 1,4. La evaluación negativa también aumenta 4.8 puntos en la ola actual alcanzando 46% de mención".

" Situación económica personal : la situación económica personal se presenta como negativa para el 40,9% y positiva para el 25,5%, ambas percepciones aumentan su mención respecto a abril, descendiendo la mención de regular".

" Principales problemas : la inflación ocupa el primer lugar de menciones , con el 24,7%, disminuyendo 3,6 puntos respecto a abril. Le sigue la corrupción con el 18,6% y la desocupación con el 15,8%. La corrupción aumenta 2,7 puntos en la ola actual".

"En el plano personal, la dificultad para llegar a fin de mes sigue en primer lugar alcanzando el 23,6%. Las preocupaciones económicas alcanzan el 71.8% de las menciones".

En cuanto al ranking de dirigentes, M&F evalúa a 8 oficialistas y 10 opositores top . Evalúa sus imágenes y, para poder comparar a dirigentes muy conocidos a nivel nacional con otros no tanto, los ordena por el diferencial de imagen: es el número que resulta de restar la positiva con la negativa, sin que incida el "no sabe / no contesta".

Así, por ejemplo, queda en el lote de arriba un gobernador como el macrista Ignacio Torres, de Chubut, con apenas 7,6% de valoración positiva. Ocurre que como su negativa también es baja (20,9%), el saldo no es tan malo (- 13,3 puntos). Si la tabla se hubiese ordenado por el valor absoluto a favor, con el + 7,6% Torres quedaba anteúltimo.

Casi inverso al del presidente Javier Milei: terminó 10° por el diferencial y hubiera quedado 2° si el ranking se ordenaba sólo por imagen positiva.

Hechas las aclaraciones, aquí van los números.

1° Patricia Bullrich : 36,3% de positiva y 47,4% de negativa. Diferencial - 11,1 puntos .

2° Diego Santilli : + 24,2% y - 36,4%. Diferencial - 12,2 .

3° Myriam Bregman : + 27,3% y - 40,3%. Diferencial - 13 .

4° Maximiliano Pullaro : + 12,5% y - 25,6%. Diferencial - 13,1 .

5° Juan Schiaretti : + 14,5% y - 27,7%. Diferencial - 13,2 .

6° Ignacio Torres : + 7,6% y - 20,9%. Diferencial - 13,3 .

7° Juan Pablo Mahiques : + 6,8% y - 22,4%. Diferencial - 15,6 .

8° Martín Llaryora : + 8,9% y - 27,3%. Diferencial - 18,4 .

9° Axel Kicillof : + 30,6% y - 51,3%. Diferencial - 20,7 .

10° Javier Milei : + 31,7% y - 53,8%. Diferencial - 22,1 .

11° Victoria Villarruel : + 17,4% y - 41,1%. Diferencial - 23,7 .

12° Cristina Kirchner : + 29,8% y - 54,3%. Diferencial - 24,5 .

13° Luis Caputo : + 23,7% y - 51,1%. Diferencial - 27,4 .

14° Jorge Macri : + 17,6% y - 45,1%. Diferencial - 27,5 .

15° Mauricio Macri : + 18,5% y - 52,2%. Diferencial - 33,7 .

16° Sergio Massa : + 17,3% y - 57,3%. Diferencial - 40 .

17° Manuel Adorni : + 16% y - 63,2%. Diferencial - 47,2 .

18° Karina Milei : + 14,3% y - 61,8%. Diferencial - 47,5 .

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín