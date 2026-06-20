Milei llega a Rosario con Adorni y la plana mayor libertaria: malabares en el protocolo para no cruzarse con Villarruel

ROSARIO (Enviada especial).- En una mañana soleada en la que el termómetro marca siete grados frente al río Paraná en Rosario , el presidente Javier Milei arriba a la ciudad para participar del Día de la Bandera. Lo hace un día después de decidir incorporar al hasta ahora diputado nacional Adrián Ravier como vocero, para así retomar la narrativa oficialista que se complicó por el escándalo en torno a Manuel Adorni.

La celebración en la zona del mástil del Monumento con forma de barco que se alza sobre la Avenida Belgrano de la ciudad -frente al Paraná y observado a unas cuadras por un mural de Leo Messi en lo alto de un edificio- tiene relevancia política porque el jefe de Gabinete llegará junto a la comitiva desde Buenos Aires, en una nueva muestra de respaldo del Presidente , pese a que ayer le quitó su función más importante: la comunicación gubernamental. También porque la vicepresidenta Victoria Villarruel definió participar de la celebración, como en 2024 y 2025, esta vez sin importarle que desde la Casa Rosada no le remitieron la invitación.

Para que presidente y vice no se crucen hicieron malabares de última hora en el protocolo del evento , y comunicaciones coordinadas entre la gestión nacional y la de Santa Fe.

Finalmente se determinó que en la tarima que hace las veces de escenario se ubiquen Milei junto al gobernador radical Maximiliano Pullaro y el intendente, también de la UCR, Pablo Javkin.

En tanto, se dispusieron dos bloques de sillas divididos por un pasillo: de un lado, para los funcionarios nacionales; y del otro, para los provinciales. Villarruel, titular del Senado, encabezará la fila del lado de los representantes santafesinos.

Ya por la noche, en la zona destinada al evento había montadas banderas argentinas y escudos conformados por pequeñas luces de colores.

Desde la Capital vendrá a Rosario junto a Milei todo el Gabinete, con excepción de Juan Mahiques y Mario Lugones. El ministro de Justicia se encuentra en Francia para un encuentro del GAFI, mientras que el de Salud viajó a Brasil para una reunión con sus pares del Mercosur.

Junto a su hermano, la secretaria general, Karina Milei , dará el presente en esta jornada, al igual que el titular de Diputados, Martín Menem ; y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala . Además, estarán la jefa de senadores oficialistas, Patricia Bullrich , junto a un grupo de integrantes de las bancadas de ambas cámaras, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

La presencia de Milei y toda la plana mayor del oficialismo este año en Rosario no es casual. En el Gobierno hay un convencimiento de que, cuando termine el Mundial, se activará el modo campaña de cara a 2027, año en el que el Presidente buscará la reelección.

Con el fichaje de Ravier como vocero, en la primera medida de impacto tras meses de crisis política y presión interna contra Adorni por la causa por enriquecimiento ilícito que lo tiene como protagonista, el Gobierno pretende retomar el discurso y la agenda. También, arrancar así una nueva etapa en la que Ravier sea “la cara de la comunicación” de Balcarce 50 y el que transmite las supuestas bondades del plan libertario, sobre todo en el plano económico.

En las filas del Gobierno que miran la política, de cara a la elección intentarán acelerar el apoyo en las provincias con predominio del agro , una de las actividades en alza con este plan, por lo tanto Santa Fe es un bastión importante para el oficialismo.

A esta altura fuentes de la gobernación ya aseguran que Pullaro mantendrá las PASO y, a su vez, que desdoblará las elecciones locales de las nacionales, con un calendario entre abril y junio. En la gestión del radical que nació en Hughes, al sur de la provincia, hay un fuerte convencimiento de que los santafesinos lo validarán por cuatro años más en el Ejecutivo provincial, pero sí asumen que Rosario es a esta hora una batalla abierta de cara a los próximos comicios.

Es que todavía no está claro que Javkin, con dos mandatos encima, vaya por uno más. Pullaro quiere imponer a su ministro de Desarrollo, Gustavo Puccini ; mientras que los libertarios de momento apuestan al experiodista bullrichista Juan Pedro Aleart , palanqueado también por Romina Diez , la titular partidaria en Santa Fe, diputada nacional y amiga de Karina Milei.

Por su parte, el peronismo intentará copar la ciudad de la mano de Juan Monteverde .

Fuente: La Nación