MADARIAGA (VIDEO): Un auto perdió el control y derribó la garita de colectivos de la Delegación Sur

MADARIAGA





Por causas que se desconocen el conductor que estaba al mando de un Chevrolet Corsa perdió el control del rodado y derribó la garita de colectivos de Pellegrini y Calle 10 en la tarde-noche del viernes.





El hecho fue registrado por una cámara de seguridad del COM y no hubo que lamentar más que daños materiales.





En la secuencia se ve que el rodado sale de Pellegrini y dobla en U hacia la colectora con el objetivo de ingresar al barrio San Martín pero quien dirigía el rodado pierde el control del volante y avanza directo contra la pared de ladrillos de cemento de la parada que habitualmente se usa para abordar unidades del Costa Azul, Plusmar y el Águila; además del colectivo local.



