Cucho Hernández fue papá justo antes del Mundial y aún no pudo conocer a su hijo

Juan Camilo “Cucho” Hernández vivió una noche muy especial el 17 de junio en el debut de Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán. Ingresó cuando faltaban diez minutos para que el árbitro diera por finalizado el encuentro e hizo una gloriosa jugada para no perder la pelota con la que terminó asistiendo a Jáminton Campaz para que pusiera al equipo 3-1. Y es que la corrida que hizo tuvo una doble motivación: no solo quería ayudar a sus compañeros, sino también celebrar, a la distancia, con la nueva incorporación de su familia. Antes del comienzo de la Copa del Mundo fue papá y aún no pudo conocer a su hijo .

En abril, el jugador del Real Betis Balompié y su mujer Camila Acevedo revelaron que estaban en la dulce espera de su segundo hijo juntos . Por motivo de la concentración con la selección colombiana para el Mundial, el futbolista de 27 años no pudo estar presente en la recta final del embarazo y su familia tampoco pudo viajar para acompañarlo.

La familia sumó a su cuarto integrante justo antes del comienzo de la Copa del Mundo. “No he podido ver a mi hijo, que nació el 1 de junio” , reveló Hernández en diálogo con DSports en la zona mixta del estadio Ciudad de México tras el partido ante Uzbekistán. “Tengo una ansia tremenda de verlo, pero bueno, esto es por ellos. Por mi mujer, por mi hijo. A seguir luchando por ellos ”, dijo emocionado.

Ante esto, la periodista comentó que su hijo trajo la bendición, en referencia a cómo el futbolista luchó para cuidar la pelota con la que luego pateó un centro para que Campaz sentenciara el partido y dejara a Colombia con tres puntos y parcialmente primero en el Grupo K, seguido por República Democrática del Congo, Paraguay y Uzbekistán. “Hay un dicho: ‘Siempre viene con el pan bajo el brazo’, y sí que es cierto” , expresó el orgulloso.

¡¡¡LOCURA CAFETERA!!! Cucho Hernández luchó por la pelota y asistió al Bichito Campaz, quien firmó el 3-1 de Colombia contra Uzbekistán. ⚽ #ESPNMundial 📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/3h4ZJ2K8uU

Y lo cierto es que la historia de jugadores que agrandaron la familia durante un evento deportivo no es para nada ajena, especialmente para la selección argentina. En plena Copa América de 2021, Emiliano “Dibu” Martínez se convirtió en padre por segunda vez junto a su esposa Mandinha Martínez. Ava finalmente nació el 30 de junio y recibió el afecto no solo de su familia, sino también de los jugadores de la selección argentina y de los hinchas. Antes de la final con Brasil, los jugadores se reunieron en el vestuario del estadio Maracaná, donde tuvo lugar la famosa arenga a cargo del capitán Lionel Messi .

“Hoy quiero darles las gracias, muchachos, quiero darles las gracias por estos 45 días. Se los dije el día de mi cumpleaños: se armó un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días en donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha, de nada. ¡45 días sin ver a nuestra familia, muchachos! ¡45 días! El Dibu fue papá... fue papá y no pudo ver a la hija todavía, no le pudo hacer upa ”, destacó el capitán, con la mirada compenetrada en cada uno de sus compañeros. Dicha mención al nacimiento de la hija de Martínez llamó poderosamente la atención y se hizo viral al instante en que se publicó el video.

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Fuente: La Nación