Milei aparece en un evento con los dos nuevos funcionarios del Gobierno y con el hijo de Milton Friedman

El presidente Javier Milei esta noche se mostrará por primera vez en una actividad junto a los dos nuevos funcionarios de su administración: el vocero Adrián Ravier y el secretario de Medios, Fabián Fernández , según pudo confirmar LA NACION.

Las caras renovadas de la comunicación mileísta darán presente en el evento que organiza la Fundación Faro , eje de la “batalla cultural” del oficialismo y vinculada a actividades de recaudación para la campaña libertaria.

En este caso, según dijeron a LA NACION fuentes al tanto, el evento no tendrá como fin último conseguir fondos. Será una charla a la que accederán quienes lograron registrarse. En tanto, estará cerrada a medios , pero se transmitirá por YouTube .

El encuentro -bajo el lema Ideas para una sociedad libre - nucleará a distintos personajes del mundillo que pregona conceptos libertarios en lo económico, conservadores en lo social y de ultraderecha en lo político. Comenzará a las 19.30 y tendrá como último orador a Milei , que se estipula que hable a las 21.

Además del Presidente, otro de los expositores será Ravier , su recién llegado vocero, que todavía no asumió formalmente el cargo. El flamante funcionario ya participó junto al Presidente de este tipo de eventos en los que repasan postulados de la economía libertaria. Ravier fue, además, director de la academia de formación de la Fundación Faro .

Por estas horas dicen que en el Gobierno toma fuerza la idea de crearle al vocero una nueva secretaría que dependa de la Jefatura de Gabinete para darle plafón a sus actividades.

Como se desempeñará en la Casa Rosada, Ravier permanecerá en la Fundación Faro, pero sin un cargo formal .

Hablarán también esta noche Martín Krause -quien reemplazó a Ravier en su rol en la fundación-; el economista anarcocapitalista David Friedman , hijo de Milton Friedman, alabado por Milei y a quien le debe su nombre uno de sus perros; el presidente de la Fundación Faro, Agustín Laje ; y el economista y pensador Alberto Benegas Lynch (h) , a quien Milei tilda como máximo representante de la historia del liberalismo en la Argentina, que es asimismo el padre del senador Joaquín Benegas Lynch y del diputado nacional Bertie Benegas Lynch , los dos de LLA.

En las redes de la Fundación Faro presentaron el encuentro como “el evento liberal del año” .

“El presidente Javier Milei y David Friedman (hijo de Milton) se reúnen en Buenos Aires. Presentado por Agustín Laje, viviremos un diálogo histórico sobre el futuro de la libertad entre Friedman y Alberto Benegas Lynch (h), moderado por Martín Krause. Además, presentación de La batalla por la Macroeconomía , de Adrián Ravier, y el gran discurso de cierre del Presidente”, anunciaron.

En la previa este martes, en Balcarce 50 hubo reuniones de transición. El secretario de Prensa saliente, Javier Lanari , se juntó con el entrante Fernández.

El hasta ahora portavoz de YPF que -se prevé- asumirá la semana que viene como secretario también se encontró hoy por primera vez con Ravier, el futuro vocero de la Casa Rosada.

Comenzando el día con el futuro secretario de comunicación y prensa, Fabián Fernández. Tenemos un gran desafío por delante. Vamos a trabajar juntos para seguir defendiendo las ideas de la libertad acompañando a nuestro Presidente @jmilei pic.twitter.com/IhX0SHRlUV

Milei, en tanto, tenía previsto ver a Lanari y después filmar una entrevista con Ismael Cala . Nacido en 1969 en Cuba, Cala fue uno de los periodistas más conocidos de CNN pero dejó su cargo en 2016 para dedicarse a los contenidos motivacionales de liderazgo y crecimiento personal .

En Balcarce 50 también estuvieron activos el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; la secretaria general, Karina Milei ; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt , que recibieron a senadores oficialistas .

En junio, tal como contó LA NACION , la Fundación Faro quedó en el ojo de la Inspección General de Justicia (IGJ), que la emplazó para que informe quiénes son los donantes que le aportaron casi $5000 millones durante 2024 .

Fuente: La Nación