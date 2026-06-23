En el aeropuerto de Bariloche: detuvieron a un exministro rionegrino condenado por sobresueldos

SAN CARLOS DE BARILOCHE.− El exministro de Educación y de Coordinación de Río Negro César Barbeito fue detenido este domingo en el aeropuerto de esta ciudad cordillerana tras regresar de un viaje al exterior. El hombre, que fue funcionario entre 2003 y 2011, ya comenzó a cumplir una condena de tres años y seis meses de prisión efectiva en el Penal de Régimen Abierto N° 7 de Pomona, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia en su contra por el delito de peculado .

Barbeito, que reside en El Bolsón, se encontraba de vacaciones –presuntamente en el Caribe– cuando el viernes pasado se conoció el fallo del máximo tribunal que ratificó su condena. Al descender de un vuelo en la terminal aeroportuaria, fue interceptado por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), quienes posteriormente lo entregaron a la Policía de Río Negro.

Tras su detención y una breve estancia en una comisaría de Bariloche, el exministro fue trasladado ayer a la unidad penal de Pomona, ubicada a unos 700 kilómetros de esta ciudad. En este mismo centro penitenciario se encuentra Francisco “Ringo” González , otro exministro de la gestión radical, quien se había entregado voluntariamente el viernes. Ambos recibieron las penas más severas al ser considerados autores materiales de la maniobra delictiva.

La causa penal, iniciada en 2011, puso al descubierto un sofisticado sistema de malversación de fondos públicos que funcionó entre 2004 y 2010 , durante los gobiernos de Miguel Saiz . Según la investigación judicial, la administración provincial utilizaba fondos del Estado para pagar adicionales salariales a cargos jerárquicos por fuera de los circuitos administrativos tradicionales.

El mecanismo consistía en la emisión de cheques a nombre del Ministro Coordinador o del Secretario General de la Gobernación, que eran cobrados por ventanilla bancaria . De este modo, el dinero se sustraía del control de la Administración Central, evitando la bancarización y generando remuneraciones no declaradas que no figuraban en las liquidaciones de sueldo habituales.

El fallo definitivo de la Corte Suprema, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti , rechazó los últimos recursos de las defensas y cerró una década de procesos judiciales.

Además de Barbeito y González, la Justicia condenó a otros seis exfuncionarios de alta jerarquía como partícipes necesarios: Omar Contreras (exministro de Turismo), Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social), Diego Larreguy (Gobierno) y José Ongaro (extesorero general) .

A diferencia de los autores principales, este grupo recibió penas de dos años y medio de prisión en suspenso. Por su parte, el abogado de Barbeito, Damián Torres , adelantó que presentará un pedido formal de prescripción de la causa en el transcurso de esta semana en un intento por revertir el encarcelamiento.

Barbeito, de 61 años y docente de profesión, tuvo una dilatada carrera política dentro de la Unión Cívica Radical (UCR). Fue concejal e intendente interino de El Bolsón, legislador provincial y una figura central en el gabinete del exgobernador Saiz (falleció en 2019).

Su última intervención pública de alto perfil fue en 2011, cuando se presentó como candidato a gobernador, perdiendo ante Carlos Soria en una elección que puso fin a casi tres décadas de hegemonía radical en la provincia.

Fuente: La Nación