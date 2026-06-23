Esperó 5 horas para una cesárea con su bebé muerto en el útero

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Una mujer embarazada de ocho meses permaneció durante unas cinco horas con su bebé muerto en el útero mientras esperaba una cesárea en el Hospital Regional de Santa María, en el Distrito Federal de Brasil. El caso ocurrió tras varios días de consultas en distintas unidades de salud y es investigado por la Policía Civil.





La gestante, Ketlen Stéfany Ferreira, de 31 años, comenzó con fuertes dolores abdominales el 16 de junio y acudió al Hospital Regional de Gama. Allí, estudios detectaron alteraciones en los análisis, entre ellas un nivel muy bajo de plaquetas. Como el centro no cuenta con maternidad, fue derivada al Hospital Regional de Santa María.





Según relató su esposo, Ricardo Ribeiro da Cruz, los latidos del bebé, que se llamaría Alef Gael, eran normales en ese momento. Sin embargo, al llegar a Santa María la mujer fue clasificada con pulsera verde, destinada a casos de menor gravedad, lo que habría retrasado la atención. Ante el empeoramiento del cuadro, la pareja acudió al Hospital Materno Infantil de Brasilia, donde fue considerada un caso urgente y trasladada nuevamente en ambulancia al Hospital Regional de Santa María.





La mujer quedó internada y, de acuerdo con la familia, los latidos del bebé comenzaron a disminuir en los días siguientes. El miércoles fueron considerados bajos y el jueves descendieron aún más, aunque, según el padre, la situación fue tratada como normal por el equipo médico. El viernes, los profesionales ya no lograron detectar actividad cardíaca fetal.





La pareja había preparado la llegada del bebé. El cuarto ya estaba listo con cuna, cómoda, ropa y artículos de higiene. Alef Gael tenía fecha de nacimiento prevista para el 26 de julio y sería el primer hijo en común de la pareja, que reside en Valparaíso de Goiás y administra un restaurante inaugurado hace tres meses.





El caso fue registrado en la 33ª Delegación de Policía de Santa María y se encuentra bajo investigación. En un comunicado, el Instituto de Gestión Estratégica de Salud del Distrito Federal informó que el 19 de junio la paciente comunicó la ausencia de movimientos fetales y fue evaluada inmediatamente por el equipo obstétrico, que confirmó la muerte fetal intrauterina mediante una ecografía.